Marenostrum Fuengirola incorpora un nuevo evento de música electrónica a su cartel de 2026 con Underworld

Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha presentado un nuevo evento de música electrónica que se suma a su cartel de 2026. El concejal de Cultura y Grandes Eventos, Rodrigo Romero, ha anunciado la incorporación de la actuación de la legendaria banda británica Underworld el próximo 8 de agosto en una cita dirigida a los amantes del sonido electrónico más auténtico que llegará de la mano de la marca Satisfaxion.

Durante su intervención, Romero ha destacado la importancia de seguir ampliando la programación de Marenostrum Fuengirola con propuestas de primer nivel que refuercen la proyección cultural y turística de la ciudad. "Este tipo de eventos demuestran la capacidad de Fuengirola para acoger espectáculos de gran formato y atraer a públicos diversos, manteniendo siempre el compromiso con la calidad artística y la excelencia organizativa", ha señalado el edil.

El nuevo evento de Satisfaxion llega tras el éxito de sus anteriores ediciones, que han contado con artistas internacionales como The Prodigy y producciones de vanguardia. En 2026, Underworld encabezará el cartel, ofreciendo una actuación que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del verano musical en la Costa del Sol.

Romero ha subrayado además que la consolidación de Marenostrum Fuengirola como uno de los espacios escénicos al aire libre más destacados de España "es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, las promotoras y el público, que año tras año respaldan una programación diversa y de gran impacto económico y cultural para la ciudad".

Las entradas para Satisfaxion 2026 estarán disponibles a partir del próximo 18 de noviembre en la web oficial www.marenostrumfuengirola.com

SOBRE UNDERWORLD

Underworld está formado por Rick Smith y Karl Hyde. Más de 30 años después de su incomparable primer álbum, 'dubnobasswithmyheadman', y su éxito eufórico que definió a toda una generación, 'Born Slippy (Nuxx)' --popularizado gracias a la banda sonora de la película 'Trainspotting'--, siguen cosechando éxitos.

El año 2025 marca un renacimiento moderno para el grupo, que ya cuenta con más de 40 años de experiencia. Su debut en Boiler Room superó el millón de visitas en los primeros cinco días, y tras la reedición de sus siete primeros álbumes de estudio, todos alcanzaron directamente lo más alto de las listas de álbumes, una hazaña nunca antes lograda por un solo artista.

Con una gira por Estados Unidos en 2025 con todas las entradas agotadas, innumerables actuaciones como cabezas de cartel en festivales y continuas colaboraciones con talentos seminales como Brutalisimus3000, Kettama y KI/KI, el arte constante y los espectáculos en directo viscerales de Underworld consolidan su lugar tanto en la historia de la música electrónica como en su futuro.