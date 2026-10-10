Margarita López Pérez, primer premio de la Muestra Joven de Cómic 'MálagaCrea' con 'Profesora en prácticas'

La dibujante Margarita López Pérez obtiene el primer premio de la Muestra Joven de Cómic ‘MálagaCrea’ con su obra ‘Profesora en prácticas’ - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dibujante Margarita López Pérez ha obtenido el primer premio de la Muestra Joven de Cómic 'MálagaCrea' 2026, dotado con 1.300 euros, con su obra 'Profesora en prácticas'.

La Caja Blanca acogió en la tarde de este pasado viernes la inauguración de la exposición con los trabajos finalistas y la entrega de premios a la que asistió la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín.

El segundo premio de esta edición ha sido para María Isabel Portellano Soriano con la obra 'Misico', mientras que Juan Fernández López con '02:54' ha quedado en tercer lugar. El segundo y el tercer premio han recibido la cantidad de 1.000 y 700 euros, respectivamente, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, han recibido menciones especiales los finalistas Kai Subiri Martínez, por la obra 'Sharkppy'; Pablo Lara Cruces, por el cómic 'Mi ángel de la guarda'; y Paula Pérez Mérida, por 'Migraña'. El Área de Juventud, además, editará un fanzine con la obra de los premiados y las menciones especiales.

En cuanto al jurado, lo componen cada año personas de reconocido prestigio profesional relacionados con el mundo del cómic. Para esta edición se ha contado con la colaboración de los ilustradores Natacha Bustos, Omar Janaan y Francisco 'Frankman' Román.

Como en ediciones anteriores, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga organiza esta Muestra de Cómic con el objetivo de impulsar la aparición de nuevos valores en el sector del cómic y fomentar el talento de jóvenes dibujantes, ilustradores y guionistas malagueños entre los 15 y 35 años.

Además, las 18 obras finalistas de esta edición estarán expuestas en La Caja Blanca y se podrán visitar en la primera planta, de forma gratuita, de lunes a sábado, en horario de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas, excepto festivos. Por último, ha indicado que, de esta manera, se pretende promocionar el trabajo de los jóvenes artistas.