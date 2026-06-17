María José Rubio protagoniza la quinta conferencia del ciclo 'De Gálvez 250' en Málaga

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MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La historiadora y escritora María José Rubio va a participar este jueves a las 19,00 horas en el Museo Centro de Arte Contemporáneo (Mucac) La Coracha una nueva sesión del ciclo 'De Gálvez 250', una iniciativa cultural impulsada por 'The Hispanic Council' junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. La entrada es libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'Grandes mujeres en el legado español de la Independencia de Estados Unidos: Las hermanas Saint-Maxent en el gobierno de La Luisiana', la conferencia ofrecerá una aproximación al papel central, y en gran parte desconocido, que desempeñaron grandes mujeres hispanas que tuvieron gran influencia en la consecución de la independencia de los Estados Unidos de América, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Con las hermanas Saint-Maxent como referencia, María José Rubio, se adentrará en toda la política y labor diplomática ejercida por importantes figuras femeninas que fueron igualmente claves en la influencia hispana durante la guerra de independencia.

De esta forma, su intervención permitirá al público reflexionar sobre la relevancia histórica de, entre otras, la esposa del malagueño Bernardo de Gálvez, cuyo papel en el desarrollo histórico de los acontecimientos es incuestionable.

María José Rubio ha desarrollado una amplia labor de investigación y divulgación histórica vinculada a la historia de España y a la presencia hispana en América. A lo largo de su trayectoria, ha participado en conferencias, publicaciones y proyectos orientados a acercar al gran público episodios fundamentales de la historia compartida entre España y el continente americano.

La sesión forma parte de un programa de seis conferencias que se desarrollan entre abril y julio de 2026 con el objetivo de acercar al público el papel de España, y especialmente de Málaga, en la independencia de Estados Unidos, así como poner en valor un legado histórico compartido con proyección internacional.

El ciclo sitúa en el centro la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político nacido en Macharaviaya (Málaga), cuya contribución fue decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Su liderazgo en campañas como las de Pensacola y Mobile lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de este proceso histórico y en un símbolo de los vínculos históricos entre España y Estados Unidos.

En palabras de Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, "el ciclo 'De Gálvez 250' busca contribuir a una mayor comprensión de la huella española en el nacimiento de Estados Unidos y reivindicar la dimensión global de la historia compartida entre España y América. La conferencia de María José Rubio permitirá acercar al público una visión amplia y rigurosa del papel que desempeñó el mundo hispánico en la configuración de la modernidad".

El ciclo 'De Gálvez 250' se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una efeméride de gran relevancia internacional que Málaga aborda desde su propia historia y su vínculo directo con este proceso histórico a través de la figura de Bernardo de Gálvez.

Desde el pasado mes de abril y hasta julio, el programa contará con la participación de historiadores, académicos y divulgadores de reconocido prestigio, consolidando a Málaga como un espacio de referencia para la reflexión sobre la historia compartida entre España y Estados Unidos.