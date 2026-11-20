El concejal de Cultura y Eventos de Torremolinos, José Manuel Ruiz, junto a miembros de las distintas asociaciones presentan actividades en Navidad. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Será el próximo 27 de noviembre en la Plaza Costa del Sol

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) dará la bienvenida a la Navidad el próximo 27 de noviembre y lo hará con el encendido de casi 1,4 millones de puntos de luz led. La cita será a las 20,00 horas en la Plaza Costa del Sol de mano de la cantautora malagueña María Peláe, Estrella de la Navidad 2026.

Así lo ha informado el concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, junto a miembros de las distintas asociaciones, colectivos y hermandades de Torremolinos que participan activamente en muchas de las actividades de la programación navideña del municipio.

Además, ha valorado que es "una programación de Navidad completa, muy atractiva y original, entrañable y mágica para disfrute de vecinos y visitantes.

En concreto, a las 18,30 horas, antes de que comience la programación central, algunos de los personajes más icónicos de 'Alicia en el País de las Maravillas' recorrerán calle San Miguel y la Plaza de la Nogalera, generando una atmósfera de fantasía, música y magia, y en la que no faltarán los zancudos y animadores.

Al llegar a la Plaza Costa del Sol se encontrarán con el alumnado de 'The Royal Family de Lucía Barroso', que deleitará al público asistente con una selección de bailes navideños. Tras el encendido de las luces, la actividad se desplazará a la Plaza Pablo Ruiz Picasso donde actuará la Estrella de la Navidad, la artista María Peláe.

La Navidad en Torremolinos estará iluminada por casi 1,4 millones de puntos de luz led, distribuidos por toda la ciudad. Contará con 196 arcos, 334 farolas, 40 motivos agrupados, 5 fachadas, 69 figuras de suelo, 17 letreros, 56 árboles naturales pequeños y 49 árboles naturales medianos decorados con cordones, un árbol natural grande y dos pinos y estructuras 3D.

El pino más grande tiene una dimensión de 20 metros y estará situado en la Plaza Costa del Sol, mientras que una bola gigante de 12 metros de diámetro iluminará la Plaza Blas Infante, en el Calvario.

PROGRAMACIÓN GENERAL

Torremolinos contará con cerca de 40 actividades para niños, familias, jóvenes y mayores, del 27 de noviembre y hasta el 6 de enero. Así, hasta el 3 de enero estará instalado un mercadillo navideño en la Avenida Palma de Mallorca.

Por su parte, el Belén Municipal podrá visitarse desde el 3 de diciembre en la primera planta del Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja.

Los más pequeños podrán disfrutar junto a sus familias en el Parque de la Navidad, en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Allí encontrarán hinchables, atracciones y representaciones de música y teatro. No faltará la Aldea de Papá Noel para que los niños y niñas puedan entregarle sus cartas. En enero serán los carteros y pajes reales quienes se encargarán de recoger las misivas dirigidas a los Reyes Magos.

La música tendrá un papel protagonista. La Plaza Federico García Lorca acogerá una velada flamenca con Estrella Morente; la Familia Ballesteros ofrecerá una zambombá en el Bulevar Marifé de Triana; y la Orquesta Sinfónica de Málaga realizará su tradicional Concierto de Navidad en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias.

Además, se celebrará un taller de flamenco por bulerías de Jerez en la Caseta San Joaquín y Santa Ana, a cargo del bailaor Manuel Roldán. Sin olvidar el concierto navideño del alumnado de la Escuela Municipal de Música y los organizados por las parroquias de Torremolinos. El centro de danza de Carmen Crespo realizará en el Centro un flashmob navideño y no faltarán los cuentacuentos en el centro cultural Pablo Ruiz Picasso.

En el Parque de la Batería se dispondrá una pista de hielo para el disfrute de los amantes del patinaje y de todos los aficionados a esta actividad.

La Tardebuena y la Tardevieja no faltan en esta programación. Ambos días, el 24 y 31 de diciembre, a partir de las dos de la tarde, la Plaza Costa del Sol será escenario de una gran fiesta con música en directo.

UNA NAVIDAD INCLUSIVA

Por otro lado, el edil ha explicado que el Ayuntamiento de Torremolinos vuelve a apostar por una Navidad inclusiva, incorporando distintas medidas en la programación.

En este sentido, ha destacado que "como hacemos en las grandes fiestas y eventos de Torremolinos, queremos que esta sea una Navidad inclusiva, en la que todas las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de forma cómoda, segura y accesible en igualdad de condiciones".

La pista de hielo en el Parque de la Batería será un espacio totalmente accesible, libre de barreras arquitectónicas y durante todos los días, la primera hora de apertura, no tendrá música. Los niños y niñas con TEA, diversidad funcional o cualquier otro tipo de sensibilidad podrán acreditarse a los controladores de pista, a través de pulseras o credenciales, y no esperar colas.

La Aldea de Papá Noel y el Parque de la Navidad también se han organizado pensando en ellos, y serán espacios sin barreras. Dispondrán de protectores auditivos en conserjería y, previa acreditación, podrán identificarse con pulseras o credenciales y no tendrán que hacer cola en las atracciones. Además, se ha previsto un rincón de la calma, un aula en el interior del centro cultural reservada, donde reducir la fatiga cognitiva y evitar la sobrecarga sensorial, un espacio tranquilo donde gestionar el estrés.

Además, como ya es habitual, estos niños y jóvenes tendrán un encuentro privado con SS.MM Los Reyes Magos de Oriente el 5 de enero de 16 a 17 horas, una hora antes del comienzo de la cabalgata, en la Sala de Recepciones del Ayuntamiento. Las familias podrán realizar las inscripciones a través de la App Torremolinos.

Dentro de la programación existen distintas actividades con zonas reservadas para personas con movilidad reducida y que requieren de inscripción previa a través de la App Torremolinos Despega/Navidad/Actividades: la actuación Navidad Flamenca con la Estrella de la Navidad María Peláe, la velada flamenca con Estrella Morente y la Cabalgata de Reyes.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, pensando en los mayores del municipio se han organizado meriendas navideñas y zambombás en los centros de participación activa y de convivencia, una excursión a Jerez con zambombá flamenca, así como una visita al Jardín Botánico-Histórico de la Concepción de Málaga. A todo ello hay que sumar una fiesta de la Navidad y la representación de obras teatrales.

De igual modo, para los jóvenes de 14 a 30 años se han programado distintos talleres navideños que van desde la fabricación de terrarios para plantas y diseño de anillos de plata, hasta postres típicos de estas fiestas y cocina coreana de fin de año.

Asimismo, las asociaciones, colectivos y hermandades de Torremolinos participan de una forma activa en la programación con fiestas navideñas, zambombás, meriendas y actividades solidarias.

CABALGATA DE REYES

Por otro lado, Con enero llegará la cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de Torremolinos el día 5. Previo a la cabalgata, los niños y jóvenes con diversidad funcional tendrán un encuentro privado con sus Majestades.

Días antes de la noche más mágica del año, las familias podrán entregar sus cartas a los Reyes en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso o en el desembarco que realizarán en la Playa de La Carihuela, y participar en la Ruta del Roscón de Reyes en la que participan numerosas panaderías y pastelerías de la localidad. Para aquellas actividades que precisen inscripción previa, se ha habilitado la App Torremolinos Despega/Navidad/Actividades.