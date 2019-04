Marín no sabe "hasta qué punto" era necesaria la dimisión del delegado de Empleo de Málaga pero el gesto "le honra"

Publicado 01/04/2019 13:49:32 CET

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha dicho este lunes que no sabe "hasta qué punto" era necesaria la dimisión del delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, Miguel Guijarro, tras la información sobre sus sociedades pantalla en Panamá, si bien ha considerado que la decisión de dar un paso al lado "le honra".

Así se ha pronunciado Marín, en rueda de prensa en Sevilla, donde ha comentado que conoce personalmente a Guijarro y que está convencido de que "ha hecho un acto que le honra diciendo que no quería poner en tela de juicio la honestidad de este partido y la suya propia, y dando un paso al lado".

Tras explicar que el ya exdelegado ha ofrecido toda la documentación que se le ha pedido, el dirigente del partido naranja ha señalado que "no hay nada oculto ni nada raro detrás, pero aún así ha hecho una acto que le honra". "No sé hasta qué punto era necesario pero acepto su dimisión, como no puede ser de otra forma", ha añadido.

Con todo, ha explicado que este caso no ha abierto ningún tipo de reflexión en el seno de Cs porque en este partido "quien no hace lo que debe se va". "No hay mayor control que tener un sistema de garantías que cuando alguien no hace lo que debe, se va", ha zanjado.