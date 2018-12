Marín, al PP y PSOE: "Le vamos a dar una paliza al conformismo y al victimismo. Somos el equipo revelación"

Actualizado 25/11/2018 15:52:32 CET

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS, Ana Marchal)

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado este domingo convencido de las posibilidades de ganar de la formación naranja en las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre y ha enviado un mensaje al PSOE y al PP: "Le vamos a dar una paliza al conformismo y al victimismo. Somos el equipo revelación que va a ganar al bipartidismo".

Así lo ha señalado en el acto central de campaña, en el Hotel NH Málaga, junto al presidente de Cs, Albert Rivera; la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, junto a unos 2.000 asistentes, repartidos en dos salas porque se han sobrepasado las expectativas de la organización, que le han recibido a gritos de 'presidente, presidente'.

Marín, que se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo realizado por sus diputados en el Parlamento de Andalucía en esta pasada legislatura, ha instado a "no lamentarnos cuatro años más", por lo que "hay que salir a votar en masa, dejar el alma en los días que quedan". "Que no tengan miedo a las urnas, que voten con ilusión, no somos cobardes y damos la cara", ha subrayado.

En esta misma línea, ha asegurado, en un símil deportivo, que "los cuartos de final han pasado y los hemos ganado; estamos en semifinales y la final es el día 2 de diciembre y vamos a votar por nuestros abuelos y por nuestros hijos y vamos a ganar la final".

INSULTOS

Por otra parte, Marín ha recriminado las palabras del presidente del PP-A y candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, quien señaló que había pasado de ser perro de compañía de Susana Díaz --presidenta de la Junta de Andalucía-- a perro de presa. "Ayer más insultos, algunos no saben hacer otra cosa, no saben qué es trabajar", ha criticado.

"Mire usted, ni los andaluces ni los votantes del PP se merecen un candidato que insulte a otro candidato", ha destacado el candidato de la formación naranja, al tiempo que ha recordado que los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña está estudiando presentar una querella en su contra "por defender a los andaluces". "Todavía estoy esperando, pero va a tener más motivos para presentar querella porque voy a seguir defendiendo a los andaluces y los españoles", ha cerrado este asunto.

También ha criticado que Susana Díz "calle" cuando se insulta a los andaluces, cuando se reparten los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando Pedro Sánchez dice con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "no hay financiación y negocian los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que les afecta a los andaluces con el 'pacto de la cárcel'".

"Le digo --a Susana Díaz-- que el que calla otorga y el que otorga es cómplice", ha subrayado, toda vez que ha recordado su candidatura en las primarias socialistas para "irse a Madrid".

"SE LES ACABA EL CHOLLO"

Así, Marín ha avisado de que tanto a los líderes del PSOE-A como del PP-A "se les acaba el chollo", porque "ya está bien de vivir de los andaluces", y ha hecho hincapié en las medidas que ya han llevado a cabo en los tres años y medio de legislatura desde la oposición.

En este sentido, ha destacado, entre sus propuestas, poner la sanidad en manos de profesionales. "Ellos nos van a ayudar a acabar con las listas de espera, a que no haya camillas en pasillos y a que la ley de dependencia no llegue cuando ya no están" los enfermos.

"El PSOE no sabe gestionar recursos públicos, solo sabe de chiringuitos y dedazos. No entiende de poner recursos al servicio de ciudadanos", ha remarcado, frente a un Cs que colocará a los ciudadanos "en el centro de las decisiones políticas".

ARRIMADAS: "VOTAR CON CABEZA Y CORAZÓN"

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, ha llamado a votar "con cabeza y corazón" y pensar "en los abuelos, en los padres, en el futuro de vuestros hijos y nietos y por los que salimos a Andalucía y no podemos votar".

Tras vaticinar que Cs va a "reventar de naranja las urnas el 2 de diciembre", ha reclamado que los andaluces tengan "las mismas oportunidades" que los habitantes de otras comunidades. "¿No es mucho pedir, verdad?", ha preguntado.

Arrimadas, que ha criticado los argumentos de la ministra de Hacienda --exconsejera del mismo ramo en Andalucía--, ha afeado que "ellos nunca tengan responsabilidad", razonamiento que le ha recordado a Cataluña.

Ante esto, ha pedido a los oyentes que "no se dejen convencer" y piensen en "la losa" que Andalucía se puede quitar en este "momento histórico"

Por último, el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, ha llamado a "no ponerle límites a los sueños" y a "alejarse de los tristes, de aquellos que están resignados, de los que creen que un cambio es imposible", y ha llamado a transformarlos con "ilusión".

Asimismo, ha llamado a dignificar y a humanizar la administración, de manera que "la corrupción se quede como algo del pasado oscuro", toda vez que ha asegurado que "el cambio en Andalucía empezó con Marín en 2015 y lo va a culminar el 2 de diciembre".