Marín descarta subir el sueldo a altos cargos de la Junta y subraya el ahorro de 15,5 millones en la legislatura

Actualizado 04/03/2019 12:38:40 CET

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha querido dejar claro este lunes que "nunca" ha sido partidario de subir los sueldos a los altos cargos de la administración ni el actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs los va a incrementar. "De hecho", ha resaltado que el Ejecutivo que preside el 'popular' Juanma Moreno "ha reducido 15,5 millones de euros en estructura y altos cargos esta legislatura respecto al que tenía el PSOE-A hasta el 2 de diciembre de 2018", fecha de las últimas elecciones autonómicas.

Así lo ha resaltado Marín a preguntas de los periodistas en Málaga después de que este domingo, en una entrevista publicada en el diario 'El Mundo', apuntase que los "altos cargos y consejeros cobran poco" subrayando que "si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen".

Marín ha insistido en defender los "más de 15 millones de euros que le van a costar de menos los altos cargos de este Gobierno a los andaluces esta legislatura", y ha apuntado que "otra cosa es que un periodista me pregunte por qué ha habido gente que cuando le hemos ofrecido la posibilidad de venir a trabajar con nosotros nos ha dicho que no, y yo le dijera que ha sido por una cuestión económica".

En esa línea, el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía ha aclarado que "en ningún caso he dicho que esté de acuerdo o en desacuerdo", así como que "ni nos vamos a subir el sueldo, ni nos lo hemos subido ni yo jamás he preguntado cuánto he ganado ni cuánto voy a ganar".

Marín también ha destacado que el nuevo Gobierno "ha reducido un 17% de altos cargos en Andalucía", teniendo en cuenta a viceconsejeros, directores y secretarios generales, así como ha reducido "dos consejerías", y ha valorado igualmente que "mantenemos muchos profesionales que han venido haciendo su trabajo perfectamente durante estos últimos años".

Así, ha puesto como ejemplo el de Manuel Muñoz, que él mismo ha nombrado como secretario general de Turismo tras desempeñar el cargo de gerente de Turismo Andaluz en la anterior administración socialista. Al respecto, Marín ha defendido que él no tiene "que preguntarle qué carné político tiene" dicho profesional para decidir contar con él.