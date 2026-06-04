Más de 1.000 jóvenes viajan de Málaga para participar en Madrid en actos con motivo de la visita del papa León XIV

Archivo - El papa León XIV en una imagen de archivo. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 jóvenes viajarán desde la provincia de Málaga para participar este fin de semana en distintos actos organizados en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV a España, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio tanto a la capital como a Barcelona y Canarias.

Así lo ha asegurado el delegado diocesano de Infancia y Juventud, José Miguel Porras, quien ha explicado que, por un lado, son casi 400 jóvenes los que viajarán a través de esta delegación de la diócesis en varios autobuses que saldrán de distintas localidades de la provincia con destino a Madrid.

Pero, también ha apuntado en declaraciones a Europa Press, que "en total, jóvenes de la Diócesis de Málaga tenemos calculado que son unos 1.100" los que participarán este fin de semana, al haber otros viajes organizados por entidades o colectivos religiosos de Málaga o de forma individual.

Porras ha señalado que está previsto que participen tanto en el festival como en la Vigilia de Oración posterior, actos estos previstos para la tarde del sábado en la plaza de Lima, y también en la Santa Misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles el domingo.

El delegado diocesano ha destacado que los jóvenes "van con mucha ilusión por compartir la fe con jóvenes de otros lugares de España, por participar en un evento de estas características y porque el papa viene a visitar nuestro país", lo que no ocurría desde 2011 con Benedicto XVI.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha querido animar "a todas las personas a que podamos seguir y acoger las palabras del papa con un corazón abierto, porque seguro que tiene mucho en lo que animarnos y algunas cosas que podemos corregir para mejorar tanto en la Iglesia como en nuestra sociedad".

Además, a través de una nota de audio, el obispo ha señalado que el pontificado del papa León XIV "puede resumirse en tres palabras: Inteligencia artificial, su primera encíclica; paz, su llamada ha sido constante en estos meses; y unidad dentro de la Iglesia".

EL OBISPO EN TENERIFE

Precisamente, el obispo estará, junto con un grupo de sacerdotes jóvenes de la Diócesis de Málaga con menos de diez años de ministerio, en una parte del viaje apostólico del papa León XIV a España, acompañándolo en su visita a las Islas Canarias. Este encuentro será un acercamiento a la realidad migratoria que vive "tan de primera mano nuestra Diócesis de Málaga y Melilla".

De esta forma, el papa León "ha querido recoger el testigo del papa Francisco viniendo a Canarias y Tenerife para expresar su gran preocupación por la situación de dolor que se vive en el sur de Europa", ha explicado el sacerdote Salvador Gil, responsable del Decenio.

Serán 17 sacerdotes los que vivan estos días de convivencia en los que "compartir las inquietudes y los retos de su tarea", además de participar en los actos que se organicen con motivo de la visita del papa, a los que también se unirá el obispo de Málaga.

Del 10 al 12 de junio, participarán en la Misa que se celebrará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y en algunos otros actos que aún se están organizando.

Con estos días de convivencia del Decenio culminará la formación permanente que ha venido trabajando durante todo el curso. En varios momentos, han profundizado en temas de interés y han compartido tiempo de diálogo y puesta en común sobre las inquietudes y dificultades en su caminar en los primeros años como sacerdotes.