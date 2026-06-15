Más de 1.400 futbolistas de España y Portugal se darán cita en la 24º edición de TapiaCup Villanueva de Tapia (Málaga)

Presentación del TapiaCup - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición número 24 de TapiaCup, que se celebra en el municipio malagueño de Villanueva de Tapia, contará este año con más de 1.400 futbolistas procedentes de España y Portugal. Alrededor de 120 equipos de fútbol sala se enfrentarán a lo largo de cinco fines de semana, del 20 de junio al 20 de julio.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Igualdad, María Dolores Vergara, junto al alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera, durante la presentación de este torneo que es uno de los más importantes a nivel nacional en cuanto a deportistas inscritos.

La diputada ha recordado que TapiaCup lleva casi un cuarto de siglo promoviendo el deporte base, la educación en valores y los hábitos saludables entre la juventud, y consiguiendo que el deporte sea más igualitario, ya que se trata de un torneo pionero en el fútbol sala femenino.

TapiaCup nació en el verano de 2001 cuando un grupo de jugadoras federadas del municipio planteó organizar un maratón de formato similar al que ya tenían los equipos masculinos.

Cada año atrae a más de 4.500 visitantes, entre jugadores y acompañantes, a este municipio de menos de 1.500 habitantes, por lo que, "además de ofrecer a niñas y mujeres espacios de competición, visibilidad y reconocimiento en igualdad de condiciones, también supone un importante revulsivo económico", ha destacado la diputada.

El torneo se celebra este 2026 en todas las categorías. Los partidos se disputan durante cinco fines de semana, con dos categorías compitiendo en paralelo, y el torneo femenino será el 12 de julio con cerca de 40 equipos y unas 450 jugadoras.