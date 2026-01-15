Más de 200 alumnos participan en el programa de emprendimiento de Cesur en Málaga

Más de 200 alumnos han tomado parte de la segunda sesión de la IX edición del programa-concurso de emprendimiento escolar I'm Growlaber del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) que ha tenido lugar este jueves en Málaga. - CESUR

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado este jueves en Málaga la segunda sesión de la IX edición de su programa-concurso de emprendimiento escolar I'm Growlaber. Bajo el título "Encuentro con empresarios", la jornada ha tenido lugar en el Uppery Club de Málaga, donde ha reunido a más de 200 alumnos de cuarto de la de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de centros públicos, privados y concertados de Andalucía Oriental.

Según destacan desde Cesur en un comunicado, esta iniciativa, tiene como objetivo "fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y los valores de superación entre los más jóvenes, permitiéndoles conocer de primera mano las trayectorias de líderes empresariales que operan desde el sur de España hacia el resto del mundo".

La mesa coloquio ha contado con la participación de Jaime Obando, CEO de Obando; Francisco Bernal, CEO de SP Group; y Curro Rodríguez, CEO de Ly Company. El debate ha sido moderado por Marc Castellví, director de Levante y Sur de España de LHH.

REFERENTES REALES PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Durante su intervención, Jaime Obando ha compartido su trayectoria como empresario autodidacta, subrayando que, aunque la "calle" es una gran escuela, la formación académica es un pilar fundamental para el éxito actual. "I'm Growlaber es una plataforma esencial para que los empresarios conectemos con los jóvenes e innovemos juntos", ha destacado el CEO de la firma panadera, y ha recordado su trayectoria, asegurando que él aprendió "peleando" y a base de errores por no tener la formación necesaria en su momento. Por ello, durante su intervención ha insistido en la importancia de estudiar y prepararse para liderar con solvencia.

Por su parte, Curro Rodríguez, cuya empresa Ly Company pasó de ser una 'startup' a una multinacional en apenas dos años, ha hecho hincapié en la resiliencia necesaria para emprender. Rodríguez ha hablado de su experiencia y trayectoria como empresario, que le ha llevado a fundar 38 empresas en diez países, y ha transmitido a los estudiantes la importancia de la "cultura del esfuerzo y la superación", reivindicando la figura del empresario como un motor de cambio social y económico.

En esta misma línea, Francisco Bernal ha animado a los jóvenes a ver la empresa como una fuente de satisfacción personal. "Muchos oímos la frase de 'haz que tu trabajo sea un hobby y nunca más sentirás la presión de trabajar'. Pues trabajando para uno mismo es el mejor camino de conseguir esa sensación", ha explicado Bernal. Para el CEO de SP Group, dirigir un negocio es un camino apasionante donde la monotonía no existe y cada día es un nuevo reto de aprendizaje. Además, ha destacado la vertiente social del liderazgo: "Poder ayudar a otras personas generando empleo y ofreciendo crecimiento profesional y personal es una experiencia profundamente reconfortante".

El moderador del encuentro, Marc Castellví, ha definido el programa I'm Growlaber como un "conector necesario" entre el aula y el mercado laboral. "Queremos que los jóvenes abran una puerta en su mente llamada emprendimiento", ha destacado Castellví, y ha explicado que este programa-concurso de emprendimiento siembra una semilla para que estos alumnos, al iniciar su carrera profesional, vean el liderazgo empresarial como algo natural. Además, permite a los jóvenes que, junto a sus padres o referentes en redes sociales, sumen referentes del ámbito empresarial.

I'm Growlaber alcanza ya nueve ediciones y, tras el éxito de la pasada edición, repite formato con sesiones para Andalucía Oriental, por un lado, y Andalucía Occidental, Extremadura y Ceuta,*por el otro.

En total, esta edición supera los 900 alumnos de 34 centros educativos. De las provincias de Málaga y Almería participan alumnos de 11 centros educativos: Academia Santa Teresa (Málaga), Colegio Diocesano Juan XXIII (Málaga), Colegio Fernando de Los Ríos (Málaga), Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa (Málaga), Colegio Sierra Blanca (Málaga), Novaschool Añoreta (Málaga), Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia (Málaga), Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno (Málaga), IES Alhamilla (Almería), CDP Portocarrero (Almería), y Colegio Salliver (Málaga).

I'M GROWLABER

I'm Growlaber es una iniciativa promovida por el Círculo de Empresarios del Sur de España Cesur que se articula en torno a un concurso en el que los participantes deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia y Tecnología y Economía y Empresa.

Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos y que presentan en una final ante un jurado especializado.

El proyecto se complementa con diferentes sesiones y conferencias impartidas por destacados empresarios y profesionales de distintas áreas como la economía, las matemáticas, el emprendimiento o las nuevas tecnologías.

Cerca de un millar alumnos de centros públicos, privados y concertados de todas las provincias de Andalucía y Extremadura, así como de Ceuta y Melilla ya han formado parte de este proyecto que cuenta con la colaboración de Grupo Cox, Davante, Grupo Martín Casillas y la Universidad Alfonso X el Sabio, así como el apoyo de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno Covap, Glovo, Acesur, Insur y Scalpers.