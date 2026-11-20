El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha presentado junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, y el ciclista Luis Ángel Maté, presentan el Desafío Sierra de las Nieves - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 ciclistas participarán este domingo en el Desafío Sierra de las Nieves, organizado por el Ayuntamiento de Tolox (Málaga) con el patrocinio de Diputación y que se desarrollará en dos modalidades: bicicleta de montaña (BTT) y gravel.

Tendrá un recorrido de 82 kilómetros, con un desnivel de 2.200 metros, en un entorno privilegiado como el del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha presentado junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, y el ciclista Luis Ángel Maté, este desafío, que aúna la primera edición de la prueba de gravel y la quinta edición del maratón BTT Corazón Sierra de las Nieves. En ambos casos, se hará el mismo recorrido, con clasificaciones separadas, y con un ganador general del desafío.

El gravel es una modalidad de ciclismo de aventura que se practica sobre una bicicleta diseñada para rodar sobre casi cualquier superficie, combinando la velocidad del asfalto con la libertad de las pistas de tierra, grava o senderos compactos.

El recorrido de la prueba, con salida y llegada en Tolox, incluye tres subidas largas (Golondrinas, Conejeras y un segundo paso por Golondrinas) y bajadas de varios kilómetros hacia el río Verde y de regreso a Tolox. Los participantes en la modalidad de gravel saldrán diez minutos después que los de montaña y tienen cuatro avituallamientos y un límite de seis horas.

Rosas ha destacado que "se trata de una prueba deportiva muy especial, porque se desarrolla en un entorno excepcional con diversos monumentos naturales".

Por su parte, Luis Ángel Maté ha explicado que "es un desafío entre dos modalidades de ciclismo para comprobar qué tipo de bicicleta o qué disciplina es más rápida". Igualmente, ha apuntado que, aunque el registro 'online' de participantes está cerrado, es posible inscribirse el mismo día antes del inicio de las pruebas aunque ha matizado que el número máximo de participantes se limita a 300.

Además, ha detallado diversas actividades que habrá desde el sábado, como zonas de exposición y de test de pruebas de bicicletas, una carrera dirigida a niños, además de otros juegos para los menores y de una visita turística por Tolox para las personas acompañantes.