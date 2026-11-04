Más de 2.000 personas participarán en seis encuentros de Mayores en el Deporte en la provincia

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a los alcaldes de Cañete La Real, Andrés Morón y Almáchar, Antonio Yuste, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.184 personas mayores de 60 años de 56 municipios de la provincia de Málaga participarán en el mes de noviembre en la 27 edición del Encuentro Mayores en el Deporte, un programa de la Diputación de Málaga que busca crear un espacio de convivencia entre vecinos de distintos municipios en torno a la actividad física.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a los alcaldes de los municipios malagueños de Cañete La Real, Andrés Morón y Almáchar, Antonio Yuste, que ha detallado las sedes donde se celebrarán cada uno de los seis encuentros.

Se trata de los pabellones deportivos y campos de fútbol municipales de Cañete la Real (5 de noviembre), Alhaurín el Grande (10 de noviembre), Arriate (12 de noviembre), Almáchar (17 de noviembre), Alfarnate (19 de noviembre) y Villanueva de Algaidas (26 de noviembre).

Rosas ha recordado que la delegación de Deportes, entre otras acciones, es responsable del Programa de Deporte para Mayores. Los participantes en este programa son personas de más de 60 años que realizan actividad física varios días a la semana durante todo el año, y una vez al año pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en estos Encuentros de Mayores en el Deporte, jornadas de ocio y convivencia que sirven, además, para fomentar las relaciones sociales entre vecinos de diferentes municipios de la provincia.

Las actividades, que se desarrollarán de 11,15 horas a 13,30 horas, contarán con alrededor de 320 personas por encuentro procedentes de pueblos distintos.

La dinámica consiste en crear grupos de 25 personas que irán rotando por un circuito de actividades que van desde juego de pelotas, cestas y dianas, hasta ejercicios con peso, pasando por recorridos de equilibrio, habilidad y coordinación.

Tras un descanso, se realizará una actividad colectiva de bailes. La clausura se realizará tras una vuelta a la calma mediante ejercicios de control de respiración y gimnasia suave.

Rosas ha destacado la coordinación con los Ayuntamientos y la implicación de casi un centenar de técnicos deportivos. Asimismo, ha recordado los beneficios de este programa que fomenta las relaciones y los intercambios entre los diferentes participantes de distintas localidades, afianza hábitos de vida saludable que favorecen el envejecimiento activo y la actividad que ya realizan durante todo el año en su programa Mayores en el Deporte.