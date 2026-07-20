Más de 2.200 menores de Mijas (Málaga) disfrutan de los campamentos municipales de verano para fomentar la actividad

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Más de 2.200 menores de Mijas (Málaga) disfrutan este verano de los campamentos municipales educativos y de deportes que se desarrollan en diferentes instalaciones repartidas entre los tres núcleos, con el objetivo de fomentar la actividad de los niños y facilitar la conciliación familiar a los padres que continúan con sus obligaciones profesionales.

La alcaldesa, Ana Mata, ha visitado este lunes el colegio Tamixa, en Las Lagunas, en el que unos 170 menores practican diferentes deportes, realizan actividades manuales y se refrescan con juegos de agua, siempre bajo la supervisión y el cuidado de monitores especializados que cubren todas las necesidades de los pequeños, ya sean específicas o no.

Mata, acompañada por la concejal de Inclusión Social, Mari Francis Alarcón, y por el concejal de Educación, Juan José Torres, ha destacado la apuesta municipal por estos servicios, "que permiten mantener a lo largo de los meses de julio y agosto una opción de ocio y educación que satisface a los progenitores y supone un reclamo para los menores".

Desde el Ayuntamiento destacan que los campamentos que organizan los clubes deportivos en espacios de titularidad municipal albergan a 600 menores, lo que sumado a los 1.600 inscritos en las escuelas de verano municipales hacen el total de 2.200 niños y niñas participantes.

ESCUELA DE VERANO DEL PLAN CORRESPONSABLES

En la visita al colegio Tamixa, Mata ha destacado que el centro acoge también la escuela de verano del Plan Corresponsables, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Igualdad. Está dirigida a menores de entre tres y 14 años pertenecientes a familias con menos recursos que estén empadronadas en Mijas.

Se trata de una iniciativa que cuenta con un dinamizador, tres monitores de animación sociocultural y monitores de educación especial, que favorecen la integración y la igualdad en el disfrute del campamento. Además de familias vulnerables, esta escuela también está destinada a otros tipos de familia como monoparentales y numerosas, siempre con la intención de favorecer la conciliación y ayudar a quien más lo necesita.