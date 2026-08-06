Más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad reciben apoyo en una jornada solidaria del voluntariado de Unicaja

Un momento de las jornadas solidarias del voluntariado de Unicaja en Málaga - UNICAJA

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad han recibido apoyo social y alimentación en Málaga en una jornada solidaria organizada en el marco del Programa de Voluntariado Corporativo de Unicaja.

La iniciativa ha contado con la participación de cerca de una treintena de empleados voluntarios de la entidad, que han colaborado en la preparación y el reparto de desayunos y comidas en distintos comedores sociales de la ciudad.

La actividad se ha desarrollado junto a la asociación 'Yo soy tú' y Ángeles Malagueños de la Noche, dos entidades con presencia en la atención directa a personas en situación vulnerable.

Durante una jornada, los voluntarios han participado en tareas de apoyo logístico, preparación, reparto y acompañamiento, contribuyendo al funcionamiento de los servicios de alimentación que prestan estas organizaciones.

La acción ha contado también con la colaboración de la división running RM930, un colectivo deportivo vinculado al apoyo a causas sociales, que se ha sumado a esta iniciativa solidaria.

Además de facilitar el acceso a una alimentación básica, la jornada ha permitido reforzar el acompañamiento social a las personas atendidas, ha indicado Unicaja en un comunicado.

A través de iniciativas como esta, Unicaja impulsa la participación activa de su plantilla en proyectos con impacto social, favoreciendo la colaboración con entidades locales y contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva y solidaria.

Pilar Ruiz-Giménez, directora de Estrategia ESG de Unicaja, ha señalado que "el voluntariado corporativo permite canalizar la implicación de los empleados en iniciativas concretas, cercanas y con impacto directo en el entorno. En este caso, la colaboración con entidades sociales de Málaga nos ayuda a acompañar a personas que atraviesan situaciones difíciles y a reforzar nuestro compromiso con la comunidad".

Desde la asociación 'Yo soy tú', Emilio J. Gómez, su presidente, ha indicado que "hemos tenido la oportunidad de trasladar los desafíos que afrontamos en nuestro día a día y nos hemos sentido muy escuchados y comprendidos. Asimismo, queremos poner en valor la entrega, el entusiasmo y las ganas de ayudar de los voluntarios, que han demostrado un gran compromiso con los demás".

Por su parte, desde Ángeles Malagueños de la Noche, José Bravo, su presidente, ha señalado que "queremos agradecer de corazón el compromiso, la generosidad y la implicación que los voluntarios de Unicaja han mostrado en la actividad en la que han participado. Su ayuda supone un apoyo muy valioso para el día a día de nuestra labor y, sin duda, contribuye a que podamos seguir atendiendo mejor a las personas que acompañamos".

REFUERZO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Unicaja ha puesto en marcha recientemente su Programa de Voluntariado Corporativo, una iniciativa con la que la entidad coordina y estructura las acciones sociales y medioambientales que ya venía impulsando, integrándolas en su política de sostenibilidad y en el Plan Estratégico 2025-2027.

El programa tiene como objetivo facilitar la participación ordenada de la plantilla en proyectos de impacto social y medioambiental en los territorios en los que la entidad está presente.

Con ello, Unicaja busca reforzar su colaboración con entidades locales, apoyar al tejido social y contribuir a dar respuesta a necesidades específicas de cada entorno. A través de iniciativas como esta, la entidad avanza en una línea de actuación que combina cercanía territorial, colaboración con organizaciones sociales y participación voluntaria de sus empleados, con el propósito de contribuir de forma práctica a proyectos con impacto en la comunidad.