Más de 300 escolares de Málaga se acercan a la supercomputación a través de juegos y experimentación

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Supercomputación y Bioinformática (SCBI) de la Universidad de Málaga ha transformado sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Andalucía en un "dinámico espacio" de divulgación científica. Durante el mes de junio, más de 300 estudiantes de educación primaria de colegios de la provincia han participado en el programa educativo 'Somos investigadoras', organizado por la Red Española de Supercomputación (RES).

El gran protagonista de las jornadas ha sido el superordenador 'Picasso'. A través de distintos talleres basados en la metodología de la experimentación directa --learning by doing--, el alumnado ha asimilado conceptos clave de la ciencia de vanguardia como el cálculo en paralelo, la programación, las simulaciones y la inteligencia artificial, según han explicado desde la Universidad de Málaga en un comunicado.

Además de acercar la tecnología a las aulas, el proyecto tiene un fuerte componente social: fomentar la igualdad de género en las disciplinas STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--. Al interactuar con el entorno del SCBI, la actividad ofrece a los escolares, y especialmente a las niñas, referentes femeninos reales para derribar los sesgos asociados a la informática desde la infancia.

La comunidad educativa malagueña se ha volcado con la iniciativa, registrando la participación de once centros de Primaria malagueños: el CEIP Tierno Galván, Bergamín, Gálvez Moll, Fuente Alegre, Miguel Hernández, Ciudad de Mobile, Pintor Denís Belgrano, Gandhi, Manuel de Falla, Antonio Gutiérrez Mata y Pedro Salinas.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fecyt, reafirmando así el compromiso de la UMA por inspirar vocaciones científicas a los más pequeños.