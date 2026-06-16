Más de 47.000 mutualistas de Muface en Málaga se benefician ya de la nueva receta electrónica

Puesta en marcha en Málaga de la receta electrónica de Muface. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La receta electrónica concertada de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ya llega a 47.091 mutualistas y sus familiares en Málaga.

Así lo ha asegurado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha asistido a la presentación de la nueva receta electrónica de Muface, puesta en marcha por el Gobierno de España. Según Salas, "es un importante avance en la modernización de la asistencia sanitaria para todos los mutualistas de la provincia".

Ha subrayado que con esta nueva receta "se podrán gestionar los tratamientos de forma electrónica, se reducirán trámites y desplazamientos, así como el uso de papel, y se mejora la accesibilidad y la comodidad para los usuarios".

Además, ha destacado que la implantación de este nuevo sistema "ha sido un proceso complicado porque ha sido necesario que las entidades concertadas, los colegios profesionales, los profesionales sanitarios, las oficinas de farmacia y Muface hayan colaborado de forma intensa para hacer posible esta implantación y para que el sistema se pueda poner al servicio de los mutualistas con las mayores garantías".

Salas ha indicado que "este Gobierno quiere seguir mejorando la atención a los mutualistas y facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias de Muface". "La receta electrónica --ha comentado-- es un avance importante en la modernización de los servicios que reciben los empleados públicos y una mejora de la atención que reciben los mutualistas y beneficiarios".

Ha señalado también que "esta nueva iniciativa demuestra una vez más que la colaboración, en este caso entre Muface, las administraciones públicas, los colegios profesionales, las entidades sanitarias concertadas y los profesionales sanitarios, es vital y necesaria para el buen devenir del sistema".

El subdelegado ha concluido recordando que "la receta electrónica es una realidad ya en Málaga y es una mejora tangible que refuerza la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria que reciben los empleados públicos y sus familias a través de Muface".

Durante la presentación de la nueva receta electrónica se ha procedido al acto de la primera dispensación electrónica correspondiente a las aseguradoras Asisa y Adeslas.

En este acto han estado presentes la directora provincial de Muface, Irene Montero; el presidente del Colegio de Farmacia de Málaga, Francisco Criado; representantes de las aseguradoras Asisa y Adeslas, mutualistas y miembros de organismos como la Junta de Andalucía, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Tesorería General de la Seguridad Social, Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias.