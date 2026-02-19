Más de 600 empresas estarán en Transfiere en Málaga, foro de ciencia, tecnología e innovación que cumple 15 ediciones

Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta; Elisa Rivera, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y Nacho Román, director general de Fycma. - FYCMA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 entidades, empresas y administraciones públicas del ecosistema de I+D+i nacional e internacional participarán en Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebra este año en Málaga su 15 aniversario posicionado como una cita global estratégica para la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y la generación de oportunidades de desarrollo científico-tecnológico.

Los detalles de esta edición, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se han dado a conocer este jueves en la Residencia de Estudiantes de Madrid en un acto en el que han intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la directora de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera; el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas y el director general de Fycma, Nacho Román.

Esta edición marcará el inicio de una nueva era para esta convocatoria que, a lo largo de su trayectoria, ha conseguido afianzar un modelo integrador que incluye a la academia, la empresa, la administración y la sociedad civil, y que incorpora ahora al entorno natural como eje de sostenibilidad y motor de innovación.

Para ello, contará con la participación y presencia de empresas, tanto pymes como grandes corporaciones y startups; el tejido investigador, incluyendo a profesionales del ámbito académico, universidades, centros de investigación y tecnológicos, así como parques científicos.

También estarán representados organismos intermedios de innovación, hubs, clústeres y actores del ámbito inversor, junto con administraciones públicas, altos representantes institucionales, responsables de políticas públicas, delegaciones internacionales y redes y proyectos de cooperación europeos. Otra gran fortaleza es la gran implicación del territorio nacional, con la representación de una docena de comunidades y ciudades autónomas.

En cuanto al programa, contará con la participación de más de 300 expertos y estará integrado por más de un centenar de paneles temáticos en los que se abordarán los principales desafíos y las necesidades más urgentes del tejido innovador. Asimismo, el ámbito académico estará representado por medio centenar de universidades nacionales e internacionales.

La agenda se articulará, por un lado, en torno a los pilares estructurales del ecosistema innovador, como la financiación e inversión en I+D+i, la Compra Pública de Innovación (CPI), el emprendimiento y el talento, así como la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

Por otro, se profundizará en ámbitos de interés estratégico continuado como la salud y la innovación biomédica, la sostenibilidad y la autonomía energética, la propiedad intelectual y las estrategias territoriales de innovación.

A ello se sumarán áreas emergentes que marcan la agenda tecnológica actual, entre ellas los materiales avanzados, las tecnologías duales, la computación cuántica y la seguridad y defensa.

Todo ello ocurrirá en los cinco espacios especializados de Transfiere, donde se generarán las sinergias, las alianzas y las oportunidades de negocio, reforzando su vocación como plataforma de encuentro integral para todo el ecosistema innovador: el Ágora, centrado en empresa, financiación e innovación; el Science Room, dedicado a la investigación científica y la transferencia de conocimiento; y el Innovation Room, orientado a políticas, estrategias e instrumentos que impulsan la innovación a gran escala.

También el Research Center, donde se presentan casos de éxito y prototipos en áreas estratégicas como GreenTech, Smart Health, Inteligencia Artificial, Big Data, Tecnologías Disruptivas, Smart Tourism & Culture, Smart Learning y seguridad; y el Andalucía Knowledge, que facilita la transferencia de conocimiento y la colaboración con los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas.

PAÍS Y UNIVERSIDAD INVITADOS

La dimensión global de Transfiere se verá reforzada con la participación de la República de Corea como país invitado y de la Hanbat National University (HBNU), institución coreana que acudirá como universidad invitada.

En Transfiere 2026, Corea presentará una visión general de su ecosistema nacional de innovación, destacando la excelencia en la investigación, la cooperación entre la universidad y la industria y el papel de los centros regionales de innovación que conectan los institutos de investigación financiados por el gobierno, las universidades líderes y las empresas y startups innovadoras, al tiempo que fomenta el diálogo y la colaboración entre Europa y Asia.

Y la universidad invitada, HBNU, fundada en 1927, es una prestigiosa universidad pública de Corea del Sur, reconocida por su excelencia en ingeniería y en cooperación industria-academia. Ubicada en el corazón de Daejeon, actúa como un puente esencial entre la investigación de vanguardia y la comercialización industrial global.

Por otro lado, la participación de Corea en Transfiere coincidirá con el desarrollo del III GINI Global Innopolis Forum, donde empresas, universidades y centros de I+D compartirán experiencias y oportunidades de colaboración global, fortaleciendo los vínculos internacionales y fomentando la transferencia de conocimiento entre diferentes ecosistemas de innovación.

A la presencia de Corea en Transfiere se sumarán delegaciones e inscritos de más de una veintena de países, incluyendo Alemania, Bélgica, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Kenia, Marruecos, Moldavia, Países Bajos y Portugal, reforzando la dimensión internacional del foro.

PROMOCIÓN DEL TALENTO

Transfiere volverá a reconocer a proyectos, startups y empresas que están liderando el cambio en el ecosistema de I+D+i Con programas y premios estratégicos, que buscan reconocer y dar visibilidad a quienes están liderando el cambio en el ecosistema de I+D+i.

De esta forma, la VI Open Call for Deep Tech Startups brindará a 'startups' europeas de Deep Tech la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales expertos en el sector. El XI Premio de Periodismo 'Transfiere' reconocerá la labor de la prensa en la difusión de la innovación tecnológica desarrollada en España, mientras que el III Premio Empresa Innovadora 'Transfiere Tracciona' premiará el compromiso y el apoyo estratégico de las empresas que apuestan anualmente por el foro.

Por otro lado, Transfiere Tracciona refuerza su papel como espacio estratégico para visibilizar y potenciar el protagonismo de las empresas en la transferencia de conocimiento y en la construcción de una economía basada en la innovación. La iniciativa sitúa al tejido empresarial como auténtico motor tractor del ecosistema, facilitando la identificación de proyectos innovadores, la creación de alianzas estratégicas y el avance de la colaboración público-privada.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FYCMA asume la dirección ejecutiva del evento. La Comunidad Autónoma de Canarias es Premium Partner. Actúan como Golden Partners Global Innopolis Network Initiative (GINI) y el programa Innvierte.