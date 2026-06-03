Más de 600 nadadores participarán en la 'I Copa Provincial de Aguas Abiertas' de la Diputación de Málaga

Presentación de la I Copa Provincial de Aguas Abiertas de la Diputación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga suma una nueva competición a su calendario deportivo con la puesta en marcha de la 'I Copa Provincial de Aguas Abiertas'. Más de 600 nadadores podrán participar en esta primera edición, que arrancará el domingo en Ardales (Málaga) y continuará el 21 de junio en Vélez-Málaga, el 8 de agosto en Rincón de la Victoria (Málaga) y el 29 de agosto en el municipio malagueño de Fuengirola.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al concejal de Deportes de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín; el concejal de Deportes de Fuengirola, Julio Alberto Rodríguez; el presidente de la Federación Andaluza de Natación, Francisco Luis Olmos, y el nadador Christian Jongeneel.

Rosas ha explicado que el objetivo de esta competición es fomentar esta modalidad de natación en una provincia con más de 160 kilómetros de costa y con un clima que permite practicar deportes acuáticos todo el año. La natación, ha recordado, es un deporte con múltiples beneficios para salud y un bajo nivel de impacto.

La competición está abierta a nadadores federados y no federados, que se agruparán en ocho categorías que van desde menores 13 años o menos hasta máster 80, además de la categoría 'Superación', abierta a personas con discapacidad. Aunque se trata de una competición de carácter eminentemente promocional y participativo, el desarrollo de las pruebas se ajustará a la normativa establecida por la Federación Andaluza de Natación (FAN).

La primera prueba, que se celebrará este domingo, 7 de junio, será la 'III Travesía Ardales-Caminito del Rey'. Seguirá, el 21 de junio, la Travesía 'Saca la lengua a la ELA' en Vélez-Málaga. La competición continuará en el mes de agosto con la 'XIII Travesía Rincón de la Victoria', el día 8, y la 'III Travesía María de Valdés', en Fuengirola, el día 29.