Más de 700 escolares de Campillos (Málaga) participan en talleres de concienciación ambiental

Escolares de Campillos participan en talleres de concienciación ambiental. - AYUNTAMIENTO CAMPILLOS

CAMPILLOS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Campillos (Málaga), en colaboración con la consultora Protección Ambiental Integrada, ha desarrollado durante el mes de enero una serie de actividades educativas dirigidas a sensibilizar a los más jóvenes sobre la concienciación ambiental, los principios de sostenibilidad y los problemas del cambio climático. Más de 700 escolares han participado.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han apuntado que en concreto esta iniciativa se ha llevado a cabo en los tres centros escolares de la localidad, como son el IES Camilo José Cela, el CEIP Manzano Jiménez y Colegio La Milagrosa. Cada taller se ha diseñado en línea con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En total, se han desarrollado tres talleres, uno centrado en la creación de papel reciclado, otro basado en el juego de la oca con temática ambiental y un tercero dedicado a reflexionar sobre el poder de elección en las acciones climáticas que cada persona puede llevar a cabo. En el taller de creación de papel reciclado, el alumnado ha aprendido a reutilizar papel mediante un proceso artesanal.

A través de esta experiencia, los estudiantes han conocido el impacto ambiental del consumo de papel, su ciclo de vida y la importancia de la economía circular, fomentando la conciencia ambiental, la creatividad y la adopción de hábitos más sostenibles, según han explicado.

Por su parte, la actividad educativa 'La Oca Ecológica' ha sido una propuesta lúdica y participativa que ha permitido aprender de forma dinámica conceptos claves relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables y el consumo responsable.

Según han destacado, "mediante un juego de gran formato, el alumnado ha reflexionado sobre el impacto del uso de la energía, promoviendo el trabajo en equipo y la responsabilidad individual y colectiva frente al cambio climático".

El último de los talleres, titulado 'El poder de elegir', ha estado orientado a fomentar la reflexión crítica sobre los hábitos de consumo. A través de dinámicas y juegos de toma de decisiones, los participantes han comprendido cómo sus elecciones cotidianas influyen en el medio ambiente y en la sociedad, "promoviendo el consumo responsable, la reducción de residuos, el uso de productos sostenibles y el apoyo a la economía local y circular".