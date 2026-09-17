Más de 8.000 alumnos participarán en actividades educativas de la Diputación de Málaga durante el primer trimestre

El diputado de Educación, José Santaolalla, en la rueda de prensa del programa de actividades y talleres educativos, - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, por medio de su Delegación de Educación, ha presentado la propuesta educativa que trasladará a las aulas de los centros educativos de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga en el inicio del curso 2026-27. Once actividades que servirán como complemento a la educación que reciben los alumnos en sus centros educativos y que pretende llegar a cerca de 8.000 alumnos.

El diputado de Educación, José Santaolalla, ha dado a conocer en rueda de prensa los detalles de este programa educativo: "Continuamos apostando por una educación igualitaria y variada, que llegue a todos los rincones de la provincia a través de actividades y talleres gratuitos que permitan al alumnado aprender y disfrutar de una forma diferente".

Los centros educativos que deseen participar en estos talleres podrán solicitarlos desde el próximo lunes 21 de septiembre a las 9,00 horas a través del formulario que se encuentra en la página web de la Delegación de Educación de la Diputación.

ACTIVIDADES

Las actividades para el ciclo de Infantil y Primaria cuentan con la novedad de los talleres 'Construyendo biodiversidad', que llegarán a 20 centros educativos y que consisten en la creación de un millar de casitas nido para pájaros y en su aprendizaje, cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo sostenible entre los mas jóvenes.

Para el ciclo de Primaria también están los talleres 'Kárate: fuerza y disciplina', que es otra de las novedades en la programación de la Delegación de Educación y en la que los jóvenes alumnos aprenderán nociones básicas del kárate con una campeona del mundo, la malagueña María Torres.

El flamenco volverá a ser uno de los puntos álgidos en las actividades del primer trimestre en este curso, coincidiendo con el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. También se impartirán 12 talleres de iniciación al remo con la embarcación jábega como protagonista. Una actividad enfocada a alumnos de Secundaria que volverá a recorrer el litoral malagueño.

Otra de las novedades este curso es el taller 'Una provincia #SiempreFuerte', que se impartirá en colaboración con la Asociación de Voluntari@s de Oncología Infantil (AVOI). Esta iniciativa consiste en 15 charlas para jóvenes de cuarto de la ESO y Bachillerato con las que sensibilizar y concienciar a la población juvenil sobre el cáncer infantil, la importancia de la donación de médula y sangre y su impacto en las personas, así como la promoción del voluntariado.

Las instalaciones de la Diputación serán también protagonistas en el inicio del curso con la actividad 'Conoce la Diputación', enfocada para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

Habrá una jornada de puertas abiertas para los centros educativos en los que podrán visitar las diferentes instancias, como el salón de plenos, el auditorio, las diferentes delegaciones o las zonas comunes. También se visitarán los Archivos de la Diputación a través de la actividad 'Las Huellas del Tiempo', donde los alumnos podrán conocer la historias de la provincia y la de sus municipios a través del legado histórico.

Finalizará el bloque de actividades con la Navidad, donde se llevarán a cabo dos sesiones de los conciertos didácticos y casi 400 alumnos de Primaria en cada una de ellas. De igual modo, será turno para la zambomba navideña con Encarni Navarro como protagonista. Además, el Belén Monumental de la Diputación estará abierto para todos los centros de la provincia que deseen conocerlo a fondo.

Otras actividades culturales que tiene previsto llevar a cabo la Delegación de Educación a lo largo de este trimestre son la celebración de la XXXVI edición de 'Fancine Málaga', con actividades pedagógicas enfocadas a los jóvenes alumnos; la celebración de un Flashmob con motivo del Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre; o la ya tradicional celebración del Pleno Infantil, coincidiendo con las fechas cercanas al Día de la Constitución Española.