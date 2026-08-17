Más de 88.300 personas y 20.961 vehículos pasan por el Puerto de Málaga durante la Operación Paso del Estrecho

Archivo - Málaga.- La Operación Paso del Estrecho comenzará el lunes con más de 19 organismos y un millar de efectivos - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 88.316 personas y 20.961 vehículos han pasado por el Puerto de Málaga durante la Operación Paso del Estrecho 2026, que comenzó el pasado 15 de junio en fase de salida y que concluirá el próximo 15 de septiembre con el fin de la fase de retorno.

Durante la Operación Salida, del 15 de junio al 15 de agosto, se han contabilizado un total de 57.886 pasajeros, un 5,9% más que en 2025, y 13.220 vehículos, un 7,8% más respecto al mismo período en el pasado año. Este año 2026, por tanto, ha visto el paso de 3.218 personas y 952 vehículos más que en 2025, han indicado desde la Subdelegación en un comunicado.

El puerto de Málaga ha acogido además a 30.430 pasajeros, un 50% más, y 7.741 vehículos, un aumento del 51%, durante la Operación Retorno, que cumple su primer mes y que finalizará el 15 de septiembre.

Este año 2026, durante la Operación Salida llevada a cabo entre el 15 de junio y el 15 de agosto, se han llevado a cabo 71 rotaciones entre Málaga y Melilla, una más que en 2025.

Desde que se inició en el puerto de Málaga la OPE 2026 el 15 de junio, se han realizado 52 asistencias sanitarias y 59 asistencias sociales a viajeros que lo han necesitado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el trabajo realizado por los más de 1.000 servidores públicos y entidades colaboradoras durante estos dos últimos meses y ha recordado "que están realizando un gran esfuerzo para gestionar un operativo de enorme complejidad, pero que cuenta con el aval de la experiencia y la profesionalidad de quienes trabajan en él para que se desarrolle con la máxima normalidad y sin incidencias".

El operativo de la OPE 2026 cuenta con dos núcleos principales de actuación; el Puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado, además de la participación de siete Ministerios, y entre ellos la Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; Aemet; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico; además de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil); Ayuntamiento de Málaga (Policía Local, Protección Civil y Bomberos) y la Compañía Naviera Balearia, propietaria del buque encargados de realizar los trayectos.

Junto a la zona acondicionada en el Puerto de Málaga, se han dispuesto zonas de estacionamiento y servicios en la provincia en Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera, Casabermeja, Málaga, Torremolinos, Marbella, Estepona y Manilva.

En total, han recordado, estas zonas cuentan con capacidad para casi 3.100 vehículos en las carreteras A-92, A-92M, A-45, AP-7 y A-7, en ambas direcciones.