Más del 91% del alumnado de Málaga supera las Pruebas de Acceso a la Universidad

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Málaga. A 2 de junio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 91,33% de los alumnos que se presentaron la pasada semana a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Málaga han aprobado, con una nota media de 6.226 que, sumada al 8.17 de los expedientes, da una calificación final de 7,39.

En la convocatoria ordinaria de junio se examinaron finalmente 7.799 alumnos. Del total, 1.463 accedieron a las pruebas de admisión, que son las asignaturas que ponderan para subir nota, según ha informado la UMA en un comunicado. El porcentaje de aprobados ha bajado ligeramente este año, ya que el pasado superaron las pruebas el 92,56% de los presentados.

Respecto a la nota propia de la PAU, ha sido similar, ya que en 2025 fue de un 6,359. Los preuniversitarios pueden consultar desde la mañana de este jueves sus calificaciones provisionales.

Los alumnos que lo consideren oportuno podrán solicitar revisión de los diferentes ejercicios realizados. El plazo para pedir esta revisión será desde el 12 de junio a las 9,00 horas hasta el 16 de junio, a las 14,00 horas.

Todos aquellos estudiantes que deseen solicitar plaza deberán hacerlo con las calificaciones provisionales --aunque hayan demandado revisión-- a través de la página de Distrito Único Andaluz.

Quienes deseen realizar la preinscripción pueden hacerlo con las calificaciones provisionales, incluso habiendo solicitado revisión de algún examen, y también incluso sin haber superado la prueba --en este caso, para poder hacerla pondrían de nota un 5--.

Por otro lado, los que hayan pedido la revisión de algún examen, no tendrán que hacer luego rectificación ninguna en la solicitud de preinscripción, ya que se le cambiará la nota en Distrito Único Andaluz de forma automática.

El plazo de presentación de solicitudes oscila entre este jueves hasta el lunes 22, ambos inclusive. A partir de ahí se abre el siguiente calendario: la primera adjudicación de plazas será el 3 de julio, la segunda adjudicación de plazas el 16 de julio y por último, las listas de resultas saldrán el 24 de julio, 3,11,24 de septiembre y 8 de octubre.

PLAZAS Y GRADOS

Los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad de Málaga cuentan con una oferta de más de 7.000 plazas para incorporarse a los grados y dobles grados.

En cuanto a los estudiantes suspensos en la convocatoria ordinaria y los que han dejado pasar los exámenes de junio, tienen otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria de la PEvAU, que se celebra los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.