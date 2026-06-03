Más de una treintena de efectivos de emergencia participa en un simulacro en el Puerto Deportivo de Marbella (Málaga)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el simulacro de emergencia del Puerto Deportivo - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de efectivos de emergencia, pertenecientes a Policía Nacional, Policía Local, bomberos, Protección Civil y marinería, ha participado este miércoles en un simulacro de emergencia desarrollado en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella (Málaga).

Esta actuación está enmarcada en el proceso de renovación de la 'Q' de Calidad Turística que ostenta el recinto portuario. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada del concejal de Playas, Diego López, y el director del Puerto Deportivo, Carlos Romero, ha asistido al ejercicio, que forma parte de la auditoría externa que evalúa la eficacia de los protocolos de actuación, la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Muñoz ha destacado que este tipo de actuaciones, "son fundamentales para garantizar que todos los recursos humanos y materiales implicados intervengan de forma rápida, eficaz y perfectamente coordinada ante cualquier incidencia".

Asimismo, ha recordado que la certificación de calidad no solo alcanza al Puerto Deportivo, sino que también se persigue ampliar este distintivo a 21 de las 25 playas que conforman el litoral marbellí, "consolidando al municipio como referente en excelencia turística y gestión de servicios públicos", ha subrayado.

Durante el simulacro, uno de los barcos atracados en el puerto sufrió un incendio ficticio, activándose de inmediato el protocolo de emergencia establecido para este tipo de situaciones.

La regidora ha indicado que el ejercicio se ha diseñado "para poner a prueba la capacidad de reacción de todos los operativos participantes y verificar que la respuesta se produce de manera inmediata, minimizando riesgos tanto para las personas como para las instalaciones".

"El objetivo es comprobar que cada uno de los servicios conoce perfectamente sus funciones y que la coordinación entre todos ellos permite actuar con la máxima rapidez para evitar que una incidencia pueda derivar en una situación de mayor gravedad", ha señalado.

Además, ha apuntado que estos procedimientos contribuyen también a preservar la calidad ambiental del entorno portuario y la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan estas instalaciones.

La simulación se inició con una llamada al servicio de emergencias 112 Andalucía alertando de un incendio a bordo de una embarcación. El supuesto siniestro provocó la propagación de humo hacia uno de los establecimientos situados en los pasillos interiores de la galería comercial del puerto, lo que obligó a activar los protocolos de evacuación tanto de las personas presentes en la zona comercial como de los usuarios de la playa de El Faro, ubicada junto a las instalaciones portuarias.

Por su parte, el director del Puerto Deportivo Virgen del Carmen ha apuntado la importancia de este tipo de ejercicios para garantizar la seguridad integral de las instalaciones y reforzar la preparación de todos los equipos implicados.

"Ante una situación de emergencia real, cada minuto resulta decisivo. Por ello, trabajamos de manera permanente en la actualización y mejora de nuestros protocolos, asegurando que todos los procedimientos estén perfectamente definidos y que los distintos cuerpos y servicios conozcan con precisión su papel dentro del operativo", ha afirmado.

Romero ha explicado que la activación del protocolo se realiza de forma inmediata tras la recepción de una alerta a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, anteponiendo la protección de las personas y la contención de los riesgos asociados al incidente.

"Nos enfocamos en salvaguardar la integridad de usuarios, trabajadores y visitantes, evitando además la propagación del fuego a otras embarcaciones o infraestructuras del puerto y minimizando cualquier posible afección al entorno marítimo", ha informado.

En el operativo también ha participado la empresa adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo de las playas del municipio, que ha movilizado un coordinador operativo, dos ambulancias asistenciales, una embarcación de apoyo con patrón, una moto acuática de rescate, dos enfermeros, dos técnicos en emergencias sanitarias, varios socorristas adscritos a la playa de El Faro y personal figurante encargado de simular evacuados y afectados durante el desarrollo del ejercicio.