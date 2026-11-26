Alumbrado de Navidad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Matías Prats Luque será el encargado este año de pulsar el botón del encendido del alumbrado navideño de Málaga este viernes, 27 de noviembre, en calle Larios, en un acto que comenzará a partir de las 18,30 horas.

Tras el encendido y el primer pase del espectáculo de luz y sonido, como en años anteriores, se ofrecerá un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado por COPE Málaga, en el que actuará el artista malagueño El Kanka.

Previo al inicio del acto del encendido, tiene lugar la animación a cargo del DJ El Pulpo, y una vez accionado el pulsador, dará comienzo el espectáculo lumínico de calle Larios, 'Natividad de luz', que ha incorporado detalles decorativos en las 32 columnas de la calle, que lucirán un total de 384 lazos rojos y 512 bolas.

Los pases del espectáculo de luz y sonido se ofrecerán hasta el 4 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre, a las 18,30, 20,30 y 22,00 horas

El alumbrado navideño de la ciudad que este año contará con 2,8 millones de puntos de luz led en el Centro Histórico y en zonas emblemáticas.

En concreto, la calle Larios mantiene el conjunto lumínico 'Natividad de luz', compuesto por 16 estrellas con medallones inspirados en las vidrieras tradicionales que representan escenas de la Natividad, sustentadas sobre 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas.

Como novedad en esta instalación, cada una de las columnas incorpora unas boas vegetales colocadas de forma salomónica. Estos elementos están decorados con glitter de hojas fabricadas en lámina dicroica, para aportar decoración durante el día, e iluminados con micro lámparas led de color cálido que estarán integradas en el espectáculo lumínico.

Asimismo, un total de 19 emplazamientos de la ciudad estrenarán este año diseños de elementos luminosos, como arcos. Se trata de las calles Granada, Echegaray, Carretería, Puerta del Mar, Córdoba, Molina Lario, Salinas, Especerías, Santa Lucía, Calderería y Tomás Heredia, además de la plaza de la Constitución, la plaza de la Marina, la plaza Marqués de Larios, el Paseo del Parque, la Alameda de Colón, la plaza Manuel Alcántara y los letreros de las entradas a la ciudad.

A esta iluminación se une el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles.

En total, la instalación del Centro y zonas emblemáticas contará con 2,8 millones de puntos de luz led, repartidos entre distintos tipos de motivos. La decoración incluirá 203 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 124 motivos agrupados, además de 4 fachadas iluminadas y 39 figuras de suelo en los espacios peatonales.

También se han instalado tres pinos y estructuras tridimensionales, junto con seis letreros luminosos que completarán el recorrido navideño. La iluminación se completará con 20.490 guirnaldas distribuidas y un total de 87 árboles naturales pequeños, 79 medianos y uno de gran tamaño, además de otros 21 árboles en plazas y avenidas.

El alumbrado funcionará entre las 18,30 y las 24,00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 02,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre estará encendido hasta las 06,00 horas del día siguiente.

Por su parte, el espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 5 de enero, si bien los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará encendido, pero sin música. El horario de los pases será a las 18,30 horas, 20,30 horas y 22,00 horas.

Las canciones que sonarán este año serán Jingle Bell Rock, de David Bisbal; Sleigh Ride by MC, de Mariah Carey; Blanca Navidad, de La Oreja de Van Gogh; Feliz Navidad, de José Feliciano; La Luz que nace en ti, de La Oreja de Van Gogh; Los peces en el río, de David Bisbal; y Sinfonía de los juguetes, de Edmund Angerer.

PROYECCIÓN 'EL CIELO DESCIENDE' EN LA CATEDRAL

La fachada de la torre mocha de la Catedral, en el lateral sur de la calle Molina Lario, volverá a acoger esta Navidad un vídeomapping o proyección arquitectónica sobre una superficie de 750 metros cuadrados.

En concreto, este año se estrena el espectáculo 'El cielo desciende', basado en un cuento navideño protagonizado por una niña y por elementos de la fauna y flora de Málaga. La historia recorre tanto el entorno marino, con delfines, tortugas o boquerones, como los montes y espacios naturales de la ciudad, con especies como el camaleón malagueño, zorros, cabras montesas, ficus centenarios o la flor de luna del Jardín Botánico de La Concepción, hasta desembocar en la escena del nacimiento.

La proyección contempla una introducción de unos dos minutos, la parte central con el relato del cuento de alrededor de cinco minutos, y una escena final en 3D de unos 2 minutos y medio en la que se recrean efectos arquitectónicos, fuegos artificiales y la música del órgano de la Catedral.

Para esta puesta en escena se emplean sistemas específicos de hardware y software de control y sincronización. Se han creado a la carta infografías en dos o tres dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y la duración aproximada del espectáculo es de entre ocho y diez minutos.

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido en sistema 5.1 Dolby Surround.

Se inaugurará el sábado 28 de noviembre y los pases serán a las 19,00, 20,30 y 22,00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2027, excepto el 24 y 31 de diciembre.