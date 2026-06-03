'La Mayor Estrella' buscará el talento artístico de las personas mayores de 60 años por la provincia de Málaga

Presentación de la cuarta edición del concurso ‘La Mayor Estrella’ - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Mayores, pone en marcha la cuarta edición del concurso 'La Mayor Estrella'. Una actividad de gran éxito entre el público sénior de la provincia, ya que está enfocada a las personas mayores de 60 años de los municipios menores de 20.000 habitantes para que puedan mostrar sus dotes artísticas sobre el escenario.

Así lo ha anunciado el diputado de Mayores, José Santaolalla, junto a la coordinadora del programa, Macarena Albarracín, al tiempo que ha precisado que esta edición trae importantes novedades.

En primera instancia, el diputado ha explicado algunos detalles de interés, como que los interesados en participar en este concurso deberán enviar sus vídeos mostrando sus cualidades artísticas al WhatsApp 606 369 789 indicando su nombre, su edad y su localidad. El plazo para participar está abierto desde hoy hasta el próximo 31 de julio.

Santaolalla también ha invitado a las personas mayores de 60 años a participar en esta actividad, que ya suma su cuarta edición con gran éxito de participación.

"Cada año el talento de nuestros mayores queda de manifiesto sobre los escenarios de la provincia. Es un lujo contar con la implicación de estas personas, que buscan sacar a relucir talentos ocultos hasta ahora o rememorar tiempos pasados", ha explicado el diputado y ha recordado que esta actividad está dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores y que el año pasado llegaron más de un centenar de propuestas de casi una treintena de municipios diferentes.

Esta edición vuelve a estar abierta a cualquier disciplina artística que pueda interpretarse sobre un escenario: música de cualquier género musical, baile de cualquier estilo, humor, monólogos, rapsodia, teatro, poesía original o popular... Sin embargo, este año habrá un premio especial para las personas que interpreten teatro, monólogos o disciplinas similares que no sean musicales.

Por su parte, la coordinadora de este programa que busca talentos séniors por la provincia ha explicado la modalidad: "Una vez recibidos los vídeos hacemos una selección para conformar cuatro semifinales, que se celebrarán en diferentes teatros de municipios de la provincia durante el mes del mayor, en octubre. Ya los finalistas participarán en la clausura del Mes del Mayor en una gran gala en el auditorio Edgar Neville", ha comentado la artista.

Algunas de las normas serán que cada artista o grupo contará con un máximo de 15 minutos sobre el escenario, en el caso de teatro o humor. Los poetas, rapsodas, cantantes, cantaores, bailarines y bailaores podrán interpretar dos temas o poemas. Los semifinalistas llevarán su propio acompañamiento musical o la música (en caso de que fuese necesario para su puesta en escena) en formato mp3.