Mercamálaga supera las 140.000 toneladas de mercancías en el primer semestre

Mercamálaga en una imagen de archivo - MERCAMÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercamálaga ha superado las 140.000 toneladas de mercancías comercializadas durante el primer semestre de 2026, consolidando el volumen de actividad de sus dos principales unidades operativas: el Mercado de Frutas y Hortalizas y el Mercado de Pescados y Mariscos.

Este registro, aunque ligeramente inferior al del mismo periodo de 2025, refleja "una tendencia de recuperación en los últimos meses tras un inicio de año marcado por condiciones meteorológicas adversas".

En concreto, el encadenamiento de borrascas durante los primeros meses de 2026 tuvo un impacto directo tanto en la producción agrícola --afectando a cosechas y calendarios de recogida-- como en la actividad pesquera. A pesar de ello, "los niveles de operación continúan situándose en valores muy similares a los alcanzados en 2025 y mantienen la línea de estabilidad que caracteriza a Mercamálaga durante los últimos cuatro años".

La actividad del Mercado de Frutas y Hortalizas continúa reflejando la importancia que los productos frescos tienen en los hábitos de consumo de la población, donde frutas y verduras siguen ocupando un lugar destacado dentro de una alimentación saludable y equilibrada.

Por su parte, el Mercado de Pescados y Mariscos ha mantenido una evolución estable durante el primer semestre, con volúmenes de comercialización prácticamente idénticos a los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, en cuanto a la distribución por categorías de producto entre enero y junio, las frutas, hortalizas y patatas han sido 128.000 toneladas y los pescados y mariscos, 15.300 toneladas.

ORIGEN DE PRODUCTOS

Han valorado que una parte muy significativa de las mercancías comercializadas en Mercamálaga tiene origen andaluz. En concreto, aproximadamente el 54% del volumen de frutas y hortalizas y el 70% de los productos pesqueros proceden de Andalucía, destacando las provincias de Málaga, Almería y Cádiz como principales zonas de suministro.

Desde Mercamálaga han señalado que "los datos del primer semestre de 2026 confirman la solidez de la actividad desarrollada en nuestros mercados mayoristas. A pesar de las dificultades provocadas por las condiciones meteorológicas y geopolíticas de los primeros meses del año, los niveles de comercialización y los precios se han mantenido estables y reflejan la fortaleza de la demanda por parte del comercio de proximidad".

"Seguimos trabajando para consolidar nuestro papel como plataforma de referencia en la distribución de productos frescos, impulsando iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia y la generación de valor para nuestros operadores. Afrontamos la segunda mitad del año con optimismo y con la confianza de mantener esta senda de estabilidad y crecimiento", han concluido.