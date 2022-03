Mercedes Morán: "Actuar me salva y me cura"

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz argentina, Mercedes Morán, recibe este jueves el Premio Restrospectiva - Málaga Hoy que entrega el Festival de Cine de Málaga en su 25 edición por su trayectoria. Morán ha mantenido un encuentro ante los medios con el director del certamen cinematográfico, Juan Antonio Vigar. En el acto, la artista ha hablado de pasión por la interpretación y ha señalado que es algo que le salva y le cura.

Vigar ha conducido una charla que ha servido de repaso a la trayectoria de la actriz argentina que, con este premio, pasa a formar parte de la lista de los nombres propios del festival. En ese repaso a la trayectoria, la actriz ha contado que antes de dedicarse al mundo de la actuación y la televisión, inició en Argentina la carrera de Sociología.

"Lo que me motivó fue un hambre enorme de independencia en una época en la que las mujeres no podíamos ni hablar de irnos a vivir solas", ha señalado la actriz, que es la menor de sus hermanos y ha dicho que siente que vivió todo antes que ellos, como el matrimonio y la maternidad.

La argentina ha hablado sobre su pasión por la sociología: "Lo que siempre me fascina es ver cómo se comporta la gente cuando no se siente observada, ahí aparece algo muy genuino, siempre estuve detrás de eso y siempre lo estoy cada vez que hago un personaje", ha argumentado la intérprete, que también ha recordado el momento en el que dejó esos estudios.

"Con el golpe de estado en Argentina vaciaron la carrera de contenido y entonces todo aquello que me interesaba de la sociología quedó sin sentido", ha reconocido la actriz y ha añadido que, en cierto modo, a eso le debe que su carrera de socióloga derivara en la de actriz.

Sobre sus comienzos en televisión, Morán ha contado que en esa época se cuestionaba el prestigio de la gente que pasaba por televisión y tenía "un miedo que no tenía sentido" y un prejuicio que, "por suerte", se quitó. "Tuve la suerte de hacer un programa de televisión que me dio la popularidad. A partir de ahí empecé a romper el prejuicio y el miedo a la superfama".

La argentina ha señalado que, a diferencia de mucha gente, no fue ella quién descubrió sus virtudes, sino los grandes maestros de los que se rodeaba. La actriz ha reconocido que en sus inicios era muy introvertida y tímida y hasta que no le dijeron que sí que tenía aptitudes para la actuación, no se había visto sobre las tablas de un escenario o delante de una cámara.

En otro aspecto, Mercedes Morán ha valorado ese "acto de fe" que considera hacer una película para "cumplir el sueño" de un director. "Ofrecerme como un instrumento para que lleven a cabo su sueño, que es lo que es una película, va generando esa confianza para poder encontrarnos en ese viaje".

Morán se ha declarado amante del cine latinoamericano, que además tiene un peso importante en este Festival de Málaga. "Es un cine al que no tenemos tanto acceso por temas de distribución", pero hay un talento muy puro y una industria pequeña que sale a competir por igual con grandes producciones", ha valorado.

Sobre ese cine iberoamericano del que habla Morán hay muchos temas impregnados como la preocupación social, el feminismo y otras temáticas que, según la actriz, cuentan la realidad de esos países porque "el cine es un registro y una evocación de todo lo que pasa".

La actriz también ha reflexionado sobre los nuevos papeles "más honestos y reales" que están apareciendo en la industria sobre mujeres mayores. "Creo que hay más directoras mujeres que están contando sus historias y eso hace que se alejen esas convenciones de las que hemos padecido algunas actrices". Se refería con estas palabras a alejar "la fantasía masculina" y la necesidad de contar historias más reales de mujeres desde el punto de vista femenino.

Finalmente, la actriz ha recibido un aplauso por parte de los asistentes al encuentro "a modo de tráiler" del que recibirá en la noche de este jueves cuando reciba el Premio Retrospectiva en el Teatro Cervantes. "Los reconocimientos son siempre una manera de entregar felicidad, siento que este viene lleno de cariño y afecto, me siento reconocida como actriz y como persona", ha concluido.