El mes de junio cierra con una ocupación hotelera en Aehcos cercana al 90% en la provincia de Málaga

Hotel de la provincia de Málaga - MIGUELGUERRERO / AEHCOS

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) sitúa la ocupación hotelera del mes de junio en la provincia de Málaga en el 89,05%, con una ligera mejora con respecto a los datos registrados en 2025, cuando alcanzó el 88,14%.

El mercado internacional continúa siendo el principal motor de la actividad turística, representando el 75,32% de los visitantes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, frente al 24,68% de turistas nacionales, según informan desde Aehcos en un comunicado.

"Los datos de junio reflejan un comportamiento sólido de la demanda hotelera y confirman la fortaleza del destino Costa del Sol al comienzo del verano. No obstante, seguimos observando cierta contención en las reservas para los próximos meses, por lo que será determinante el comportamiento de las reservas de última hora para consolidar las previsiones de ocupación", señala el presidente de Aehcos, José Luque.

Entre los destinos con datos representativos, Torremolinos vuelve a liderar la ocupación hotelera durante el mes de junio con un 93,58%, seguido de Benalmádena, con un 91,98%; Mijas, con un 90,49%; Fuengirola, con un 90,02%; y Málaga-Rincón de la Victoria, que alcanza un 89,79%.

En el análisis del primer semestre del año, los establecimientos de Aehcos han cerrado con una ocupación media del 77,73% de ocupación, superando así al primer semestre del año 2025 --76,41%-- en 1,78% a pesar del importante descenso en la demanda que supuso el mes de febrero con una caída de más de siete puntos porcentuales debido a causas meteorológicas adversas y la situación extrema de desconexión ferroviaria hacia la provincia que tuvo una incidencia relevante.

PREVISIONES PARA JULIO Y AGOSTO

Las previsiones de Aehcos apuntan a una ocupación del 86,37% durante julio, ligeramente inferior al 87,82% registrado en el mismo mes de 2025. Por destinos, Torremolinos volverá a situarse al frente del ranking de ocupación prevista con un 93,73%, seguido de Benalmádena con un 90,72%), Mijas con 87,88% y Fuengirola con 86,37%.

En cuanto a agosto, la patronal hotelera estima una ocupación media provincial del 84,98%, frente al 92,15% registrado en agosto de 2025, lo que supone una diferencia de 7,17 puntos porcentuales.

"Nos preocupa especialmente la previsión para agosto, ya que hablamos de un descenso de más de siete puntos respecto al pasado año. Es una diferencia importante para el principal mes de la temporada turística y confiamos en que las reservas de última hora permitan reducir esa brecha", apunta Luque.

"No obstante, seguimos muy pendientes de la evolución del mercado y del comportamiento de la demanda internacional y nacional durante las próximas semanas", apunta el presidente de Aehcos.

Las previsiones sitúan nuevamente a Torremolinos como el municipio con mayor ocupación prevista pudiendo alcanzar el 95,88%, seguido de Benalmádena con un 88,36%, Fuengirola con un 87,00%, Marbella-Benahavís con un 86,07% y Málaga-Rincón de la Victoria con un 81,21%.