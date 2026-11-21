Socios del proyecto europeo Portal, entre los que se encuentran la malagueña MetaMedicsVR - METAMEDICSVR

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

MetaMedicsVR, empresa malagueña especializada en simulación clínica con inteligencia artificial y realidad virtual para la formación de profesionales sanitarios, forma parte de 'Portal', un nuevo proyecto europeo que busca facilitar que los niños, niñas y jóvenes migrantes accedan a tiempo y en igualdad de condiciones a una atención en salud mental.

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), se presentó oficialmente en Ámsterdam en una reunión con las 14 organizaciones socias, procedentes de diez Estados miembros. MetaMedicsVR es la única entidad española del consorcio.

Los socios acordaron allí los objetivos científicos, prácticos y organizativos de 'Portal' y sentaron las bases de la colaboración con menores, comunidades, profesionales y responsables políticos de toda Europa.

El proyecto, que prestará especial atención a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, implicará a los propios menores y jóvenes migrantes, a sus cuidadores, a los profesionales y a los responsables políticos en el diseño y la adaptación de cada enfoque a las necesidades reales de cada país y cada servicio.

Así, 'Portal' busca conectar los espacios en los que los menores ya confían, como colegios, centros de acogida, ONG y servicios para jóvenes, con los profesionales que pueden necesitar. El consorcio reúne experiencia en salud mental, migración, protección de la infancia, educación, servicios comunitarios, formación, políticas públicas e innovación digital.

El punto de partida son prácticas que ya funcionan en distintos lugares de Europa. El reto es que puedan trasladarse a otros países, adaptarse a cada contexto local y mantenerse en el tiempo una vez termine la financiación europea.

METAMEDICSVR

MetaMedicsVR lidera el bloque de trabajo dedicado a la comunidad de práctica online de 'Portal'. Así, una plataforma digital reunirá todo lo que genere el proyecto y servirá a los profesionales de primera línea como herramienta de trabajo diaria.

Entre otros, incluirá un planificador de itinerarios para ayudar a los profesionales a orientar a cada menor hacia el recurso adecuado; un directorio de expertos y mediadores de los distintos países, y una Biblioteca Modular de Competencias con materiales formativos para profesionales. De igual modo, contará con paneles de seguimiento para medir resultados e impacto.

Asimismo, la empresa malagueña desarrollará también la web del proyecto y colaborará en los paneles que medirán el impacto de 'Portal' en las políticas públicas europeas.

"La plataforma será el punto de encuentro permanente entre los socios y los profesionales que participen en el proyecto. El lugar donde se comparten las prácticas, se accede a la formación, se localiza al experto o mediador adecuado y se sigue la evolución de los resultados. Está pensada para seguir funcionando cuando el proyecto termine, con sus propios protocolos de sostenibilidad y gobernanza", han detallado desde MetaMedicsVR.

Para este trabajo, la empresa aplicará la experiencia que ya acumula en el desarrollo de plataformas de formación con inteligencia artificial, comunidades de práctica online y portales para hospitales, universidades y entidades sociales.

Beatriz Zambrano Serrano, cofundadora y directora de operaciones (COO) de MetaMedicsVR, ha valorado, en declaraciones a Europa Press, la importancia de ser "los proveedores de información, porque vamos a crear un marco único" donde "se conecta a los menores con los psicólogos y da formación especializada a los profesionales".

Además, ha detallado "que una empresa de Málaga lidere la parte digital de un proyecto europeo de este alcance demuestra que desde aquí se puede hacer tecnología con un impacto social real". Así, ha destacado la "credibilidad" que supone estar en este proyecto y también "poner a Málaga en un punto referente".

"Nuestro objetivo es que quienes atienden a estos niños y jóvenes cuenten con una herramienta práctica y sencilla para encontrar recursos, compartir lo que funciona y coordinarse con colegas de otros países", ha agregado.

PORTAL

Por otro lado, han explicado que 'Portal' se desarrollará hasta septiembre de 2029 en tres fases conectadas. La primera donde los socios intercambiarán y adaptarán prácticas sensibles al trauma que ya han demostrado funcionar, mediante visitas e intercambios de aprendizaje, mentorías y evaluación.

Asimismo, ese aprendizaje se traducirá en hojas de ruta de adaptación local para cada territorio, un manual europeo para profesionales, la Biblioteca Modular de Competencias y las herramientas digitales que desarrolla MetaMedicsVR para facilitar la colaboración.

En la tercera fase el Programa de Acceso Portal se pondrá en marcha en ocho Estados miembros y combinará psicoeducación, apoyo terapéutico en grupo y acompañamiento hacia la atención clínica cuando cada menor lo necesite.

Solo en su primer año, el proyecto prevé transferir al menos 20 prácticas entre ocho países, con la participación de profesionales de la salud, los servicios sociales, la educación, las ONG y la interpretación. Se calcula que unos 800 menores migrantes y 800 familiares o tutores se beneficiarán de servicios "más seguros y sensibles al trauma en esta primera fase".

Por último, han indicado que 'Portal' "aspira a dejar algo más que una lista de entregables: una cooperación duradera entre servicios y países, herramientas reutilizables y vías más sólidas entre las comunidades y los servicios de salud mental".

El objetivo, precisan, "es que el acceso a una atención adecuada sea más rápido, más coordinado y más ajustado a la realidad que viven los niños, niñas y jóvenes migrantes". En esa continuidad, la plataforma digital que se construye desde Málaga tendrá "un papel central: será la herramienta que mantenga conectada a la red de profesionales cuando el proyecto haya concluido".

MetaMedicsVR es una empresa tecnológica con sede en Málaga, especializada en simulación clínica con inteligencia artificial, entrenamiento con pacientes virtuales (avatares conversacionales) y realidad virtual inmersiva para la formación de profesionales sanitarios. Su plataforma permite a los alumnos practicar conversaciones clínicas reales con pacientes virtuales y recibir una evaluación automática de su desempeño.

La compañía trabaja con hospitales, universidades y centros de Formación Profesional en España, Estados Unidos y varios países europeos. Su metodología se ha validado en un estudio científico con 102 participantes realizado con la Universidad de Málaga.

Entre otros, ha recibido el premio Innova-ECAI 2024 de Diario Médico y el reconocimiento VR Health Champions 2025. Además, participa en proyectos europeos de investigación, educación e innovación junto a universidades y centros de toda Europa. Su equipo, de una quincena de profesionales, desarrolla desde Málaga soluciones que se utilizan dentro y fuera de España.