Michael Bolton, nueva incorporación al cartel del festival Starlite Occident de Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Starlite Occident, "el mejor festival boutique del mundo", en Marbella (Málaga) continúa sumando artistas internacionales al amplio y ecléctico cartel de su nueva edición. Así han anunciado el exclusivo y único concierto de Michael Bolton en España. El baladista del soft rock actuará por primera vez en el festival de las estrellas el viernes 30 de junio.

Con más de 50 años de trayectoria, Bolton es todo un referente en la música. Cantante y compositor, ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo, alcanzando el número 1 con temas como 'Beautiful world' o 'How am I supposed to live without you".

Conocido por su voz y letras conmovedoras, el público del festival podrá disfrutar en directo de grandes clásicos, entre ellos 'How can we be lovers', 'Soul provider', o la nominada al Grammy 'Georgia on my mind', además de nuevos temas, como 'Spark of light'.

Reconocido por la industria, Bolton ha recibido dos premios Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Masculina Pop (nominado en cuatro ocasiones), seis American Music Awards, y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Como compositor, ha ganado más de 24 premios BMI y ASCAP, entre ellos el de Compositor del Año, nueve premios Million-Air y el Hitmakers Award del Songwriters Hall of Fame.

La de Starlite Occident Será una oportunidad única para disfrutar más cerca que nunca del espectáculo de Michael Bolton, en el espacio natural con acústica extraordinaria del festival boutique de Marbella, que abre sus puerta el 21 de junio y se prolonga, con distintas actuaciones, hasta el 2 de septiembre.