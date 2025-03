Michael Reid y Juan Pablo Wert Ortega, invitados de la semana en La Malagueta

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación Provincial de Málaga acoge esta semana tres encuentros sobre política, literatura y arte, entre ellos, con Michael Reid y Juan Pablo Wert Ortega.

Así, el periodista y autor británico Michael Reid protagoniza un nuevo diálogo del ciclo 'Pensamiento político' en el que repasará el estado democrático del país el martes 18 de marzo.

El doctor e investigador de Historia del Arte Juan Pablo Wert Ortega hará un repaso de la historia del coleccionismo artístico el jueves 20 de marzo.

La programación semanal se completa con un nuevo encuentro del Club de lectura propuesto por el escritor Vicente Luis Mora en el que se comentará 'El amigo', de Sigrid Nunez, el miércoles 19, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El ciclo 'Pensamiento político' retoma su actividad este trimestre con la visita del periodista y escritor británico Michael Reid el martes 18 de marzo. Reid, famoso por su certero retrato de la realidad española desde su perspectiva extranjera, repasará algunos aspectos claves de la democracia en los últimos años y en la actualidad.

Michael Reid es escritor y periodista. Estudió Ciencias Políticas, Filosofía y Economía en Balliol College, Oxford. Ha sido redactor de The Economist, desempeñando entre otros los puestos de editor de las Américas y corresponsal de la revista en España de 2016 y 2021; vuelve a ocupar este cargo desde septiembre de 2024. Es colaborador de la revista Letras Libres. Sus libros incluyen 'España' (Editorial Espasa, 2024), 'El Continente Olvidado: una historia de la nueva América Latina' (Crítica, 2018) y 'Brazil: The troubled rise of a global power' (Yale, 2014).

Ganador del Premio Maria Moors Cabot otorgado por la escuela de postgrado de periodismo de la Universidad de Columbia y del Premio Internacional de Periodismo de El Mundo, fue condecorado con la Orden Nacional de la Cruz del Sur de Brasil.

Por otro lado, el escritor Vicente Luis Mora propone una nueva cita de su Club de lectura con el repaso de 'El amigo', una novela de la autora estadounidense Sigrid Nunez. Novela sobre la posibilidad de contar historias reales disfrazadas de fábulas y de crear ficciones sorprendentemente verosímiles, El amigo narra las relaciones humanas sin ningún atisbo de convencionalidad y con un ingenio superlativo.

Asimismo, el ciclo dedicado al análisis transversal del mundo del arte, 'Conexiones creativas', acoge la visita del doctor en Historia del Arte e investigador Juan Pablo Wert Ortega. En diálogo con la gestora cultural y comisaria de arte Tecla Lumbreras, este jueves 20 de marzo se tratará el coleccionismo artístico para registrar en qué medida en cada época expresa y persigue unos valores y objetivos diferenciados que ayudan a esclarecer el significado peculiar de cada momento histórico y de cada cultura.

Juan Pablo Wert es doctor en Historia del Arte por la UCM, ha ejercido docencia en Educación Secundaria en Palma de Mallorca, Cádiz y Madrid y Universitaria en la UCLM los últimos veinte años hasta su reciente jubilación.

Las líneas de investigación preferentes han abarcado desde el coleccionismo hasta el arte acción y el estudio de una generación de pintores españoles de los 70/80 (La Nueva Figuración Madrileña) que fue el objeto de su tesis doctoral y de una exposición en el Mncars ('Los Esquizos de Madrid') de cuyo equipo comisarial formó parte.

Los encuentros tendrán lugar en su horario habitual, a las 19.00 horas y no se requiere cita previa ni reserva para acudir a las conferencias, siendo el acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La apertura de puertas tendrá lugar media hora antes de cada actividad y la entrada se realiza por la calle Cervantes.