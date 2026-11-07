Los microarrecifes de Puerto Deportivo de Marbella (Málaga) duplican la biodiversidad marina en menos de seis meses

Imagen del puerto deportivo. - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Puerto Deportivo Virgen del Carmen ha duplicado la presencia de especies marinas en sus instalaciones en menos de seis meses, gracias a la implantación de microarrecifes ecológicos, que han pasado de albergar 27 especies frente a las once identificadas en zonas portuarias convencionales. Los primeros resultados del seguimiento ambiental reflejan, según ha precisado el concejal de Medio Ambiente, Playas y Puertos, Diego López, "un incremento del 60 por ciento en la diversidad ecológica y una destacada presencia de peces juveniles, que representan el 89 por ciento de la biomasa registrada".

Así, ha explicado que estos resultados ponen de manifiesto que es posible avanzar hacia unas infraestructuras portuarias más sostenibles, "capaces de compatibilizar plenamente su actividad con la mejora del entorno marino, contribuyendo de manera efectiva a generar nuevos espacios para la biodiversidad dentro de un entorno portuario", según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa.

Este proyecto, según ha recordado el edil, está compuesto por seis estructuras, denominadas 'Life-Boosting Units' (LBU), instaladas en dos zonas del recinto portuario. En este sentido, ha señalado que uno de los indicadores más destacados es el índice de Shannon, que mide tanto el número de especies como el equilibrio de su distribución, "un apartado en el que los microarrecifes han alcanzado un valor medio de 1,70 frente al 1,06 de las zonas de control, lo que supone una mejora del 60 por ciento".

Por su parte, el director del puerto, Carlos Romero, ha resaltado que los ejemplares observados "presentan tallas de entre 6 y 16 centímetros y el 89 por ciento de la biomasa registrada corresponde a juveniles, lo que apunta a que estos espacios están siendo utilizados como refugio y hábitat de crecimiento".

"Este es probablemente uno de los datos más interesantes del estudio, porque no estamos hablando únicamente de organismos que colonizan una superficie, sino de estructuras que comienzan a ser utilizadas por peces juveniles como lugar de protección y desarrollo", ha subrayado.

Romero ha añadido que las estructuras albergan, además de peces, diferentes grupos de organismos marinos, "como algas, anélidos, ascidias, briozoos, crustáceos, equinodermos, hidrozoos y moluscos, y también se ha constatado la presencia de huevos de sepia, reflejo de la progresiva colonización de estos nuevos hábitats".