La microelectrónica protagoniza el Curso de Verano de la Fundación Universidad de Málaga organizado por Málaga TechPark

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark, a través de su director general, Felipe Romera, vuelve a dirigir uno de los Cursos de Verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma). 'Microelectrónica, hacia una nueva economía estratégica' es el nombre del curso organizado este año por el parque en la XXI edición de los Curso de Verano de la Universidad de Málaga, que tendrá lugar los días 13 y 14 de julio en el edificio The Green Ray by PTA-UMA.

Según detallan desde Málaga TechPark en un comunicado, con este curso se pretende repasar y confirmar como la microelectrónica, en general, y los semiconductores, en particular, son clave para el crecimiento sostenible de las economías, a la vez que dar a conocer la estrategia que se está desarrollando para situar a Andalucía como referente en el sector.

Los últimos acontecimientos mundiales han alterado la cadena de suministro de la industria de la microelectrónica, poniendo al descubierto el valor estratégico de los semiconductores y el peligro que supone una cadena tan diversificada para la soberanía en este sector.

Los semiconductores son clave para el bienestar social y el crecimiento económico al estar presentes en todos los dispositivos electrónicos, permitiendo que estos procesen y transmitan datos.

De esta forma, Europa tiene una posición de liderazgo sólo en algunos segmentos de la cadena de valor, pero un problema de soberanía estratégica y de negocio, ya que consume el 24% de los semiconductores fabricados a nivel mundial, pero sólo genera entre el 9 y el 11% del valor agregado total.

Apuntan que Málaga, Andalucía y España disponen de talento, tanto en la industria como en la universidad, así como de una demanda industrial capaz de absorber los desarrollos en semiconductores que se generen y una alta capacidad de atracción de empresas gracias a su climatología, gastronomía y conectividad internacional.

El programa de los cursos se divide en dos jornadas, 13 y 14 de julio. La inauguración del mismo correrá a cargo de José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga; y Felipe Romera, director general de Málaga TechPark.

A continuación tendrá lugar la mesa redonda 'La visión de un gigante: próximos desafíos', de la mano de Pere Monclus, VP & CTO Network and Security BU at Intel; Francesc Guim, principal Engineer, Network and Edge BU at Intel; y Mario Nemirovsky, CTO de la Fundación Innova IRV.

'Diálogo: Estrategia Nacional: Perte Chip' es el título de la siguiente ponencia, que protagonizará Pedro Martin Jurado, director de Operaciones del Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores.

Posteriormente, Marcos Martínez, director of Standard Engineering at MaxLinear; Eduardo Valencia, director de Industria Electrónica, Nuevo Emprendimiento de Ametic; y José Manuel Leceta, director general de Innova IRV, hablarán sobre la 'Situación actual del Ecosistema Español de Microelectrónica: Retos de futuro'.

'Silicon Saxony: la referencia europea' es la siguiente temática de debate, que contará con la presencia de Christian Mayr, de la Universidad Tecnológica de Dresde (on line); y Stefan Uhlig, Senior Manager Deputy Director of Silicon Saxony Office. Esta mesa redonda estará moderada por Lourdes Cruz, directora Comercial y de Atracción de Inversiones de Málaga TechPark.

El 14 de julio la segunda jornada del Curso de Verano arrancará con la Conferencia del Observatorio Digital Eye sobre 'Estrategia Laboratorio de Co-Innovación UMA-Microelectrónica', en la que participarán Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la UMA; y Mario Nemirovsky, CTO de la Fundación Innova IRV.

'Dulkpiot: diseño y Generación IP' es el título de la mesa redonda que protagonizarán a continuación Óscar Chabrera, CFO y COO de Innova IRV; y Pedro Teixido, CTO de Ontech.

Por último, Mario Nemirovsky, CTO de Innova IRV; Íñigo Molina, fundador y actual líder del Laboratorio de Fotónica y Radiofrecuencia de la UMA; y Diego Costa, Customer Enablement Manager at iPronics (online), estarán a cargo de la mesa 'Actividades de Fabricación: Photonics'.