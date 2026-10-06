Mijas acogerá del 26 al 29 de noviembre el 'Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho' con 75 jugadoras

Recorrido Europa de La Cala Resort en Mijas, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MIJAS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Mijas (Málaga) será el escenario del golf femenino internacional con la competición 'Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2026', que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en el recorrido 'Europa' de La Cala Resort. El torneo cierra el calendario del 'Ladies European Tour' (LET), en el que participarán hasta 75 jugadoras.

El estreno de La Cala Resort como sede abre una nueva etapa en la relación del Open con la provincia de Málaga. Con el patrocinio principal de Turismo Costa del Sol, junto a la Junta de Andalucía, el recorrido 'Europa' forma parte de un complejo con tres campos de campeonato y ofrece a competidoras y visitantes una amplia oferta de alojamiento y servicios.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado el valor de esta nueva edición para la provincia: "Es una enorme satisfacción que Málaga vuelva a convertirse en escenario de una nueva edición del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, una de las grandes citas del calendario internacional del golf femenino".

Asimismo, ha valorado La Cala Resort como "un enclave extraordinario" para albergar la competición, que representa "a la perfección" la calidad, la excelencia y la capacidad de la Costa del Sol para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales.

"Para Turismo Costa del Sol, el golf constituye mucho más que un segmento turístico estratégico; es una auténtica seña de identidad de nuestro destino y una herramienta fundamental para seguir avanzando en la desestacionalización y en la captación de visitantes durante todo el año", ha afirmado Díaz.

Por otro lado, la Diputación de Málaga ha destacado que la edición de 2026 coincidirá con la presentación de una imagen de golf renovada de Turismo Costa del Sol en una ocasión para presentarla jutos a los campos, servicios, experiencias y climatología que ofrece el destino.

"Queremos proyectar al mundo una Costa del Sol moderna, dinámica y preparada para seguir liderando el turismo de golf. El Andalucía Costa del Sol Open de España nos brinda, una vez más, una magnífica oportunidad para mostrar todo lo que nuestra provincia puede ofrecer a los aficionados y profesionales de este deporte", ha concluido Díaz.