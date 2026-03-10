Mijas ejecuta la obra de reconstrucción del tramo de Senda Litoral en El Capricho derribado por temporales - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha iniciado ya las obras de reconstrucción del tramo de la Senda Litoral en la zona de El Capricho derribado por los temporales marítimos de enero y febrero.

La empresa VGC Global, adjudicataria del contrato de emergencia realizado por la delegación de Infraestructuras, trabaja sobre el terreno para recuperar la pasarela, un activo turístico principal del municipio.

La alcaldesa, Ana Mata, y el edil de Playas, Daniel Gómez, han visitado este martes la zona, en la que el Ayuntamiento invierte 223.000 euros para restablecer la estabilidad del tramo derrumbado, garantizar la seguridad de los usuarios, evitar el avance de los procesos erosivos y nuevos derrumbes, y recuperar la funcionalidad del litoral como espacio público.

En concreto, las obras contemplan el desmontaje total de la pasarela de madera en el tramo afectado; el saneo del terreno; el hincado de pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo; la protección de esos pilotes con escollera bajo cota de arena; el montaje de la estructura, tarima, barandilla y banco de madera; y la restitución del muro de escollera existente y el vallado.

Así, Mata ha recordado que tras recibir el golpeo de numerosos temporales desde finales de diciembre, la zona afectada finalmente se derrumbó el 4 de febrero, con el fuerte oleaje producido por la borrasca Marta. Se trataba concretamente de un tramo lineal de unos 40 metros que ya tuvo que ser cerrado al paso desde el momento en el que se detectaron por parte del Ayuntamiento los desperfectos iniciales a mediados del mes de enero.

"El Ayuntamiento de Mijas ha actuado con rapidez para garantizar que la Senda Litoral continúe siendo un camino seguro y una infraestructura medioambiental y turística clave para el municipio", ha recordado Mata, que ha incidido en que Ayuntamiento de Mijas ha esperado a los avisos de finalización de los temporales para levar a cabo esta necesaria actuación.

Los recursos que se están empleando por el momento en este proyecto son una máquina giratoria de 22 toneladas de peso y una pala cargadora. La máquina giratoria será la encargada de clavar los nuevos pilotes, que son más largos que los que sostenían la pasarela hasta el momento del derrumbe.

De esta manera, la delegación de Infraestructuras se asegura de que la estabilidad de la Senda Litoral en la zona sea la mejor posible ante nuevas posibles acometidas del mar.

Además de la reconstrucción del tramo de El Capricho, la adjudicación contempla asimismo el arreglo de daños menores en los pilotes de sustentación en otras dos zonas, situadas en la playa Rocas del Mar, una junto a la urbanización El Juncal y otra junto a El Océano Beach Hotel.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Mijas ha llevado a cabo en las últimas semanas trabajos de limpieza, desbroce, mantenimiento y repintado de la Senda Litoral en los tramos no afectados, a través de trabajadores del programa de Renta Básica, con el objetivo de que la infraestructura presente el mejor estado de cara a la Semana Santa.