Mijas (Málaga) anuncia un nuevo proyecto de ampliación para el parking del pueblo para 350 plazas más

MIJAS (MÁLAGA), 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha buscado una alternativa para ampliar el párking Virgen de la Peña tras el bloqueo por cerca de cuatro años al que "el área de Cultura de la Junta de Andalucía tiene sometido el proyecto inicial", según han informado este lunes el alcalde Josele González y el edil de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín.

Para González, "cada año nuestros comerciantes y vecinos nos reclaman que ampliemos el parking de Mijas Pueblo que a todas luces se nos ha quedado pequeño" y por ello "desde el Ayuntamiento hace ya varios años que impulsamos un proyecto que, pese a que un principio tuvo una autorización previa de la Consejería de Cultura dado que la necesitamos porque somos Conjunto Histórico Artístico, tras el cambio de gobierno en la Junta se ha convertido en un no por respuesta".

En este sentido, el regidor ha afirmado que "como no podemos esperar más, hemos sacamos a licitación la redacción de un proyecto alternativo de ampliación, no hacia la Fuente de la Seda como se ha venido trabajando en el proyecto inicial, sino hacia la propia Plaza Virgen de la Peña, con cerca de 350 plazas de aparcamiento".

La redacción del nuevo proyecto ha salido a licitación pública por un montante de 102.000 euros y las empresas interesadas pueden presentarse hasta el próximo 28 de diciembre.

Para Martín, "en el área hemos tenido que buscar una solución alternativa ya que no podemos seguir dilatando esto en el tiempo" de modo que "esta nueva propuesta no significa que desdeñemos la anterior pero sí podemos proceder de una manera más ágil pues planteamos un parking subterráneo que avance hacia la plaza Virgen de la Peña el cual no necesita informes ni permisos de la Consejería de Cultura" y "de esta manera para mayo ya estaría el nuevo proyecto redactado y preparado para poder licitarse la ejecución de las obras a lo largo de 2023".

"Desde el Consistorio vamos a seguir intentando el visto bueno de la administración autonómica para poder elegir o, incluso, llevar a cabo ambas si, dado el momento, fuera necesario" ya que "es importante acabar ya con este problema".

El Ayuntamiento de Mijas continúa así la hoja de ruta para dotar de aparcamientos al término municipal donde ya se han puesto en marcha dos nuevas infaestructuras como son el parking de El Juncal y el de La Candelaria que suman 668 nuevas plazas al núcleo urbano de Las Lagunas. Desde el departamento de Infraestructuras y Obras siguen en esta línea de trabajo siendo el estacionamiento de Los Santos el próximo en ejecutarse y añadir 234 nuevas plazas.