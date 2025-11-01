Mijas (Málaga) llevará a la WTM su "potencial turístico" para fortalecer su proyección internacional

MIJAS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo de Mijas (Málaga), Francisco Jerez, representará un año más a la localidad en la World Travel Market (WTM) de Londres, "uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo", que se celebrará del 4 al 6 de noviembre, y donde llevará todo "el potencial turístico" del municipio par "fortalecer" su proyección internacional.

La cita reunirá a más de 40.000 profesionales del sector y delegaciones de más de 180 países y Mijas, han indicado desde el Ayuntamiento en una nota, acude "con el objetivo de consolidar su presencia internacional, atraer nuevos visitantes y avanzar en la desestacionalización, fortaleciendo su posición como destino turístico de calidad, sostenible y diversificado".

Jerez ha subrayado que "la presencia de Mijas un año más en la World Travel Market reafirma nuestro compromiso por seguir abriendo oportunidades y consolidar relaciones que nos permitan ampliar la temporada turística" y ha destacado la importancia del mercado británico, "que sigue siendo un pilar fundamental para la Costa del Sol y, por tanto, para el desarrollo económico de nuestro municipio".

El edil ha explicado que "acudir a la WTM es una inversión en futuro, porque nos permite mostrar el potencial de Mijas como destino de sol y playa, pero también de naturaleza, deporte, cultura y bienestar" y ha insistido en que la diversificación es clave para "repartir la riqueza del turismo durante todo el año y garantizar empleo estable para nuestros vecinos".

La participación de Mijas en la WTM incluirá reuniones con turoperadores, agencias y profesionales del sector, así como la promoción de productos turísticos locales y nuevas experiencias adaptadas a la demanda internacional.

Finalmente, Jerez ha concluido que "cada año reforzamos la imagen de Mijas como un destino que combina autenticidad, innovación y calidad de vida. Londres es el mejor escaparate para seguir creciendo y atraer visitantes que buscan algo más que sol y playa".