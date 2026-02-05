Mijas (Málaga) mantiene activado el plan municipal de emergencias ante la previsión de una nueva borrasca

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, preside una reunión del comité asesor de emergencias del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha presidido este jueves una reunión del comité asesor de emergencias del Ayuntamiento para valorar la situación del municipio y las incidencias surgidas como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo. En este encuentro se ha decidido mantener el plan municipal de emergencias en previsión de una nueva borrasca que entrará el sábado, para la que ya hay activas alertas amarillas por fuertes vientos costeros y de interior.

Mata ha informado de que la decisión conlleva el mantenimiento del cierre de todos los parques públicos, ya que la excesiva humedad del terreno puede ocasionar caídas y desprendimientos de árboles y ramas.

También seguirán clausurados los accesos al río, si bien las instalaciones deportivas se abrirán, así como la UP, sin perjuicio de que un súbito empeoramiento de las condiciones pueda obligar a su cierre.

"Mañana viernes se prevé una tregua en el mal tiempo entre el paso de una borrasca y la otra, pero no hay que bajar la guardia", ha explicado Mata.

Así, ha señalado que tanto Bomberos como Policía Local, Protección Civil, Parques y Jardines, Servicios Operativos, Limpieza y Zonas Rurales van a continuar con la coordinación actual para intervenir lo más rápido posible ante nuevas incidencias y minimizar los riesgos que se deriven de temporal.

En este sentido, ha precisado que en las últimas horas se han producido múltiples intervenciones por caídas de árboles y ramas en la vía pública (especialmente en Las Lagunas, Calahonda y Riviera del Sol); saneamiento de elementos arquitectónicos como cornisas y carteles publicitarios, especialmente en dos grandes superficies en Las Lagunas (Parque Miramar); y por desprendimientos de cristaleras y toldos en edificios residenciales (La Cala y Las Lagunas), de una antena parabólica (Las Lagunas) y de una pérgola (Riviera del Sol).

En la reunión han participado los ediles de Policía Local, Juan Carlos Cuevas; Servicios Operativos, Playas y Parques y Jardines, Daniel Gómez; Ganadería y Zonas Rurales, Eloy Belmonte; e Inclusión Social y Deportes, Mari Francis Alarcón, así como mandos de la Policía Local y el jefe de Bomberos.

Todos los integrantes del comité asesor de emergencias han insistido en trasladar a la población un mensaje de máxima prudencia y de observancia de las prohibiciones municipales ante un episodio meteorológico que aún se extenderá, con altibajos, durante los próximos días.