Mijas (Málaga) reduce el periodo medio de pago a proveedores y alcanza el sexto mejor dato desde 2020 con 53,28 días

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata y el concejal delegado de Economía, Mario Bravo. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Mijas ha conseguido reducir de manera progresiva el periodo medio de pago a proveedores, uno de los indicadores más importantes de la gestión económica municipal. Este plazo se ha reducido a 53,28 días a cierre de mayo, el sexto mejor dato desde 2020; y prosigue su evolución para alcanzar los 30 días que marca la Ley como plazo óptimo.

La alcaldesa de Mijas Ana Mata, acompañada por el concejal delegado de Economía, Mario Bravo, ha explicado este jueves que la reducción del periodo medio de pago a proveedores es "fruto de la ordenación en la gestión municipal, gracias a que el equipo de gobierno ha puesto en marcha instrumentos básicos como el Órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad o la administración electrónica, sin olvidar el Reglamento Orgánico Municipal o el Plan Antifraude".

"Desde mayo de 2020, solamente ha habido cinco meses con el periodo medio de pago a proveedores más bajo. Y esto es clave porque pagar pronto equivale a aportar a la economía local y generar empleo, y porque las empresas que contratan con el Ayuntamiento de Mijas cada vez cobran antes", ha destacado la alcaldesa.

Una de las consecuencias de esta mejora es que cada vez más empresas en número optan a las licitaciones y cada vez más empresas importantes en tamaño y facturación se presentan a los concursos del Ayuntamiento de Mijas para proyectos de envergadura, como los más recientes de la remodelación integral del campo de fútbol de La Cala o la culminación de la ciudad deportiva de Las Lagunas.

La alcaldesa ha destacado que la puesta en marcha del Órgano de Gestión Presupuestaria el pasado octubre ha sido clave en esta mejora económica. "Este órgano tendría que haber estado funcionando desde 2013 porque así lo exigía la Ley de Bases de Régimen Local para los municipios de gran población, pero ningún equipo de gobierno lo creó", ha apuntado.

Esta reconducción de la situación económica municipal se ha apoyado en decisiones ejecutivas como las citadas del Reglamento Orgánico Municipal o el Plan Antifraude, pero sobre todo en la aprobación de los presupuestos de los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, "algo que tampoco ocurría todos los años con los anteriores equipos de gobierno".

"Siempre he defendido que la mejor política de empleo que puede hacer una administración local es pagar a los proveedores en tiempo y forma, porque es la iniciativa privada la que crea empleo, y no puede estar dependiendo de atrasos por parte de la Administración Pública", ha dicho la alcaldesa. "Esto ha cambiado y adelanto que va a ir a mucho mejor", ha subrayado.

INFORME POSITIVO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, ha explicado que a la finalización del ejercicio 2025, la Intervención General ha realizado un informe comparativo con los años anteriores, "en el que se destacan varios aspectos que consideramos muy positivos".

En este sentido, el edil ha hecho referencia al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y al cumplimiento de la regla de gasto. "La previsión de la Intervención General es que se siga cumpliendo a lo largo de este ejercicio", ha subrayado Bravo.

Por último, el concejal ha destacado como hito de que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026 "ha sido muy superior a la del primer trimestre de 2025, lo que demuestra que la ordenación de la gestión en el Ayuntamiento de Mijas da sus frutos".