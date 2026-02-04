Mijas (Málaga) supervisa el estado de los colegios para evitar incidencias a causa del temporal

Mijas supervisa el estado de los colegios para evitar incidencias a causa del temporal - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha supervisado este miércoles los colegios para determinar que no hubiese ninguna incidencia después de que los centros educativos estén este miércoles cerrados debido al temporal de lluvia y viento.

Al respecto, según han precisado desde el Consistorio del municipio malagueño de Mijas en un comunicado, no se han producido daños de interés ni de carácter personal.

El edil de Educación, Juan José Torres, ha visitado las instalaciones de los distintos centros, cuyo mantenimiento es responsabilidad del Consistorio. Durante su ronda de visitas se han detectado algunas goteras en los colegios María Zambrano y Las Cañadas pero no de gran magnitud.

Uno de los puntos más preocupantes era el arroyo que transcurre por el entorno de El Olmo. Se temía que la crecida del caudal afectase a un muro exterior del centro, si bien esto no ha sucedido.

"Estamos en coordinación con los directores de los colegios para resolver, a través de una brigada de mantenimiento de Educación, cualquier incidencia que pudiera ocurrir. Si bien, no ha habido daños de gravedad, por lo que los alumnos podrán volver con toda la tranquilidad a las aulas", ha concluido Torres.