'Mil pedazos' indaga en el Festival de Málaga sobre una tragedia imposible de superar

Rueda de prensa de la película 'Mil pedazos' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Sergio Castro-San Martín ha presentado este martes 'Mil pedazos' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. El largometraje indaga en las terribles consecuencias para una familia de un evento traumático.

'Mil pedazos' comienza con las vacaciones de una familia, formada por Miguel, Isabel y su hija Emilia. Súbitamente, un accidente en la mitad del desierto, deja gravemente herida a la madre. Miguel, intentando salvar a Emilia, inicia una travesía personal junto a su hija para así encontrar respuesta a lo acontecido.

La historia no termina en ese traumático viaje. Tres meses después, Isabel despierta de un coma y emprende una búsqueda personal, amorosa e intuitiva, para reconstruir a su familia.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director Sergio Castro-San Martín, acompañado por Daniel Muñoz, protagonista; Eduardo Bunster, director de fotografía; Eduardo Pizarro, productor ejecutivo; Angelina Rojas, productora; Richi Lizarzapuru, productor; y Hernán Finlay, productor.

"'Mil Pedazos' es una película que habla un poco del origen de ciertas cosas que tienen que ver con el dolor, con la muerte, con la vida, con el perdón, con el amor", ha explicado el director chileno Sergio Castro-San Martín.

Lo que quiere conseguir 'Mil pedazos' es enfrentar al espectador con el dolor de un hecho irremediable y quizá imposible de afrontar: "Un acontecimiento tan trágico que te puede cambiar por siempre y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros".

Porque "perder a una hija puede ser probablemente de los dolores más grandes que hay, y uno entra también a entender los límites de la cordura o la locura de este personaje", ha detallado Sergio Castro-San Martín.

El actor Daniel Muñoz, recién llegado de Chile, ha sido el responsable de dar vida al protagonista de esta tragedia. "Me cuesta hablar de la película, primero porque no he visto la película. Hoy la voy a ver por primera vez. No me la han querido mostrar. Pero estoy muy alucinado porque viví el proceso de gestar esta historia que partió desde el final", ha compartido el intérprete.

"Esta película se desprende como una cebolla en muchas capas. Tiene muchos análisis. En mi caso, para mí era la culpa. La culpa de este hombre que quiere salvar por sobre todas las cosas algo que es insalvable y termina destruyéndolo", ha desvelado el actor Daniel Muñoz sobre 'Mil pedazos' y su personaje.

Este largometraje está inspirado en un hecho real, "un hombre de clase alta, un neurocirujano que pierde a toda su familia en un accidente, años 80 o incluso antes, y se abandona en las montañas, se aísla del sistema", a partir del cual Sergio Castro-San Martín ha construido una tragedia que difiere de lo que realmente sucedió, según ha revelado.

El cineasta chileno no ha querido dejar de elogiar a la joven actriz que ha interpretado a Emilia: "Una niña que llega al final de la audición, después de haber hecho un casting de 60 niñas. Y a mí lo primero que me llamó la atención de ella fue que ella me echó una broma. Y dije: 'Bueno, esta niña es muy inteligente".

"Y lo otro es que ella --y creo que esto fue súper importante-- ella no tiene papá. Y era la primera vez que decía la palabra 'papá'. Eso también fue muy complejo", ha seguido explicando el cineasta chileno sobre el proceso de trabajar con la joven Emilia Rodríguez. "En un momento me acuerdo que ella no podía filmar por el nivel de emoción que sentía", ha añadido Sergio Castro-San Martín.

Eduardo Buster, director de fotografía de 'Mil pedazos', ha comentado una escena clave del filme y por qué decidieron rodarlo como lo hicieron: "La idea de rodar el accidente desde el punto de vista de la niña la traía Sergio desde los primeros momentos del proceso creativo".

"Y la idea de incluir las imágenes que grababa la niña en la película partió como algo muy pequeño y fue cobrando cada vez más fuerza porque empezaron a ocurrir cosas muy lindas y muy espontáneas. Tuvimos la suerte de que nuestra actriz es una youtuber. Tenía una mirada propia. Entonces decidimos aprovechar esa mirada, incluirla en la película", ha añadido Eduardo Buster sobre el uso de imágenes de videocámara casera en momentos importantes de 'Mil pedazos'.