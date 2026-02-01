Mimma lanza un campamento de Semana Blanca para descubrir la transformación de la música en distintas realidades

Mimma lanza un campamento de Semana Blanca para descubrir el cambio de la música en distintas realidades - MIMMA

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) ha organizado su campamento de Semana Blanca, denominado 'MIMMAverso Musical', centrado en temática inspirada en la tendencia actual de los multiversos, en el que propone a los más jóvenes un juego de realidades alternativas donde la música es el motor del cambio.

El eje central de este campamento es la reinvención, han señalado desde el museo, que invita a los niños y niñas de entre cinco y diez años a descubrir cómo una misma pieza musical puede transformarse radicalmente según el contexto histórico y el estilo.

"¿Cómo sonaría Mozart en un universo dominado por el sintetizador? ¿Qué ritmo tendría Beethoven en un club de Jazz?" son algunas de las cuestiones que pretende resolver esta oferta formativa a través de esta dinámica, con el fin de que los participantes aprendan historia de la música "de forma lúdica".

Asimismo, comprenderán la evolución de géneros como el Rock, la electrónica o la Música Clásica. La aventura se construye uniendo ritmo y creatividad. Gracias a este multiverso, cada sesión contará con un compositor invitado que parece salido de otra época o estilo.

"Basándose en ese personaje y su mundo, los niños trabajarán tanto la parte musical como la artística, tocarán instrumentos del aula didáctica sumergiéndose por completo en una experiencia diferente cada día", han manifestado.

Las dechas serán del 23 a 27 de febrero, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Es imprescindible reservar plaza enviando un correo a campamentomimma@gmail.com.

El MIMMA invita a las familias a sumarse a esta experiencia original y sorprendente, diseñada para que los niños y niñas dejen volar su imaginación y descubran que, en el MIMMAverso, ellos son los verdaderos protagonistas de la música.