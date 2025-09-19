El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), acogerá el III Torneo Solidario de Baloncesto 3X3 en apoyo a los enfermos de Alzheimer. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), promoverá por tercer año consecutivo el Torneo Solidario de Baloncesto 3X3 a favor de la Asociación de Familiares enfermos de Alzheimer (AFA) de Fuengirola. El evento se enmarca en la campaña de concienciación que mantiene activo el centro malagueño con motivo del Día Mundial del Alzhéimer.

Según han explicado desde Miramar, la tercera edición del 'Torneo Solidario Baloncesto 3X3', organizada en colaboración con el Club Baloncesto Salliver y el Ayuntamiento de Fuengirola, se celebrará en la terraza del centro el próximo viernes 26 de septiembre, a las 17,00 horas. Esta acción deportiva y solidaria está dirigida a participantes nacidos entre los años 2013 y 2018, reafirmando así el compromiso de Miramar con "causas sociales que afectan a su entorno más próximo".

El torneo estará dividido en las categorías de 'Baby Mixto', 'Premini', 'Mini' y 'Preinfantil'. Al igual que en años anteriores, este evento fomentará la participación femenina, dotando de la ficha federativa a todas aquellas jugadoras no federadas que participen en él.

Los ganadores de cada categoría recibirán una entrada gratuita para una sesión de cine y, además, tras finalizar el evento, se realizarán dos sorteos de la mano de 'Karting Experience' y 'Zero Latency'.

Desde Miramar han recordado que los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado en la web del centro comercial antes del 25 de septiembre. Por cada inscripción realizada, el complejo donará tres euros a la Asociación de Familiares enfermos de Alzhéimer de Fuengirola.

La directora de marketing del centro comercial Miramar, Sandra Iglesias, ha apuntado que "estas iniciativas involucran a la población más joven infundiendo valores y desarrollando un modelo de vida saludable haciendo deporte". "A través de esta colaboración con AFA, que mantenemos desde hace años, el centro refuerza su objetivo de ser un agente activo de cambio y solidaridad, generando un impacto positivo en la vida de las personas de Fuengirola".

Desde el centro han apuntado que "mantener el torneo en el tiempo y el compromiso con AFA va más allá de una acción de responsabilidad social anual". "Realizar deporte de manera regular tiene una respuesta directa para la estimulación física y cognitiva que genera beneficio a las personas con Alzheimer", han añadido.

Tras el éxito del torneo en años anteriores, en los que alcanzó cerca de 250 inscripciones, el centro comercial continúa reforzando "el impulso de actividades solidarias y de compromiso también de manera interna con los trabajadores del centro".

En este sentido, Iglesias ha apuntado que "la formación en prevención del Alzheimer que Miramar imparte en colaboración con AFA Fuengirola está orientada a todos los trabajadores directos de Miramar sepan cómo actuar en caso de encontrarse con una persona que presenta indicios de la enfermedad, dando pautas de cómo actuar e iniciar el protocolo".