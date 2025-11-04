Miramar, en Fuengirola (Málaga), arrancará la temporada navideña con un programa de ocio infantil y visitas a Papá Noel

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), arrancará la temporada navideña con una serie de teatros, talleres infantiles y visitas a Papá Noel que se realizarán en su tradicional 'Poblado de los sueños de Navidad', un espacio tematizado que estará activo desde este viernes y hasta el próximo 7 de enero.

Según han explicado desde Miramar, la primera parte de la agenda navideña arrancará este viernes, a las 19,00 horas, con un pasacalles en la galería del centro comercial. Paralelamente, cerca de mil personas tendrán acceso en exclusiva al 'teatro de inauguración de la Navidad de Miramar' en la terraza del complejo, cuyas plazas se podrán conseguir accediendo al sorteo que el centro ya tiene activo en sus redes sociales.

A partir de este sábado, los clientes podrán visitar a Papá Noel, adentrándose en "un pasaje de luz y fantasía para recuperar la energía perdida de la Navidad". Una historia interactiva en la que, según han explicado, "la fábrica de los sueños volverá a ponerse en funcionamiento gracias al esfuerzo de las familias por mantener vivos los sueños de la Navidad".

Desde el Miramar han recordado que "cada año trabajamos para mejorar la experiencia de nuestros visitantes" y que "el tradicional poblado ya se ha hecho un hueco entre nosotros, poniendo el listón muy alto con talleres infantiles, bailes y teatrillos, todo para que perdure la ilusión de la Navidad".

Durante todo el mes de noviembre y hasta el día 24 de diciembre, los más pequeños podrán desarrollar su creatividad a lo largo de la semana en los talleres de los sueños, que presentan un 'espacio onírico' en el que "no existe límite para la imaginación".

La agenda se completará con otra de las actividades planificadas para los sábados, los teatrillos navideños, mediante los que el centro busca que los asistentes "disfruten de tiempo de calidad en familia, viviendo el entretenimiento y el ocio con la mirada puesta en los sueños".

Todas las actividades son gratuitas y se pueden realizar reservas anticipadas a través de la app de Miramar. Asimismo, se puede acudir a la web del centro comercial para conocer los horarios de la programación.