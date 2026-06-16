Modificación de crédito y "tarifazo" de aparcamiento del Civil, a debate en pleno de Diputación de Málaga

Archivo - Un momento de la sesión plenaria de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga abordará, entre otros, una modificación de crédito, el transvase de Iznájar y reforzar la seguridad, así como el "tarifazo" del aparcamiento del Hospital Civil, el "fallo" en los cribados de cáncer de colón, además de la mejora de la seguridad en el tramo de la parada de autobús escolar situada en 'Los puertas' de la carretera MA-3203.

Así, el portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha detallado la moción ordinaria en la que instan al Gobierno a autorizar el trasvase de agua desde el embalse de Iznájar para garantizar el abastecimiento hídrico en la comarca malagueña de Antequera y del norte de la provincia.

"La realidad actual es clara, existe una necesidad más que acreditada, existe una solución técnica viable y además existe una financiación ya comprometida y sobre todo existe voluntad, voluntad política para ejecutar la infraestructura y, además, existe una administración dispuesta a asumir el coste de esta actuación", advirtiendo de que "lo único que falta es la autorización del Gobierno central".

Entre otros puntos, la moción del PP insta al Gobierno a autorizar "de manera inmediata" el trasvase, así como exigir que dé explicaciones, de "por qué continúa año tras año sin autorizar una actuación considerada de prioridad".

Por otro lado, según ha detallado Ortega, la moción urgente 'popular' pide al Ejecutivo "reforzar la seguridad en la provincia de Malaga mediante el incremento de efectivo, de medio y, sobre todo, de infraestructura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Por su parte, la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, ha informado de que se van a utilizar "44,2 millones de euros de los remanentes de tesorería del 2025 para inyectar a nuestro presupuesto nuevas inversiones para aumentar la dotación de proyectos y programas que ya están en marcha".

Entre otros, en la modificación de crédito, que irá a pleno, contempla en relación con la Oficina de Atención a los Alcaldes unos 11,3 millones de euros. Para territorios sostenibles, casi ocho millones de euros, de los que 2,72 es para las mejoras en mantenimiento de depuradoras y 2,75 en el equipamiento de consorcio de residuos sólidos. Asimismo, se contempla en relación con el programa de coordinación, unos ocho millones, donde es el Plan Viable 2026 --5,27 millones--, entre otros.

"Creemos que es una de las modificaciones más importantes que vamos a llevar este año, junto con la que ya hicimos en el mes pasado y la finalidad está clara: Reforzar el municipalismo, acelerar las inversiones en nuestra provincia y atender las necesidades reales de nuestra provincia", ha concluido.

CRIBADOS

Por su parte, el PSOE lleva como moción "los graves fallos" detectados en el programa del cribado de cáncer de colon. La diputada Antonia García, que en primer lugar ha trasladado la solidaridad y apoyo a los afectados, ha advertido de que "no se trata de un simple error administrativo, sino de un fallo que afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y a la credibilidad de los programas de detección precoz, que son esenciales para salvar vidas".

En la moción, entre otros, plantean instar a la Junta "a ofrecer información pública, clara y transparente sobre lo sucedido: causas del fallo, número total de afectados, medidas adoptadas y calendario de revisión de todos los casos"; "la apertura de una investigación independiente y exhaustiva"; y "reforzar de manera urgente la sanidad", entre otros.

"TARIFAZO"

Por su parte, tanto el grupo provincial del PSOE como Con Málaga llevan como iniciativas el incremento de las tarifas del aparcamiento del Hospital Civil.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha exigido a la Junta de Andalucía que levante el "peaje a la enfermedad" impuesto en el aparcamiento del Hospital Civil.

"Al PP le gusta mucho hablar en los plenos de la Diputación sobre el peaje de la autopista Costa del Sol. Nosotros siempre desde nuestro grupo hemos estado a favor de que se busquen medidas para amortiguar ese coste", ha reconocido, al tiempo que ha añadido que "lo que ha hecho ahora el PP en la Junta es imponer un peaje a la enfermedad, un peaje a quienes van a trabajar al hospital, un peaje a quienes nos cuidan y a quienes van a ser atendidos".

Por eso, González ha explicado que "en este pleno vamos a pedir al PP que levante ese peaje que asfixia a nuestros profesionales sanitarios y castiga a los usuarios de la sanidad pública".

Entre otros, en la moción el PSOE propone que la Diputación respalde las movilizaciones y reivindicaciones de los trabajadores, así como las demandas de pacientes, familiares y usuarios afectados por el incremento de las tarifas e instan a la Junta a "paralizar de manera inmediata el nuevo sistema tarifario y a recuperar, mientras duren las obras del nuevo hospital, unas condiciones de acceso equivalentes o similares a las existentes anteriormente, garantizando precios sociales y asequibles".

Por su parte, el portavoz del grupo de Con Málaga, Juan Márquez, ha tachado de "indecencia y una doble penalización que un enfermo de interior de la provincia, que ya sufre la lista de espera en su comarca y asume el coste de la gasolina para desplazarse, se encuentra ahora con un peaje encubierto en el propio recinto hospitalario público para financiar el beneficio de una empresa privada".

"Este tarifazo no solo exprime a los pacientes, sino que supone un hachazo directo a las nóminas de los profesionales sanitarios y trabajadores, que sostiene la sanidad pública con su esfuerzo diario y que ahora tienen que pagar una fortuna por el simple hecho de ir a trabajar en un contexto de enriquecimiento generalizado de la vida", ha sostenido.

La moción de Con Málaga, ha explicado Márquez, propone el "rechazo frontal de esta Diputación al incremento de las tarifas por suponer una barrera económica al acceso a la salud"; instar a la Junta y al SAS "a paralizar de inmediato la aplicación de las tarifas y sentarse a negociar con los sindicatos y las asociaciones de pacientes"; y también exigir "el blindaje de los hospitales comarcales de la provincia con más recursos humanos y materiales para reducir de forma drástica los desplazamientos vitales hacia la capital".

SEGURIDAD EN PARADA DE AUTOBÚS ESCOLAR

Vox, por su parte, lleva como moción urgente mejorar la seguridad en el tramo de la parada de autobús escolar situada en 'Los Puertas' de la carretera MA-3203.

El portavoz de Vox, Antonio Luna, ha advertido de que "la falta de seguridad en ese cruce y en la parada de autobús es alarmante". "Los vecinos están muy preocupados porque no existe señalización adecuada", ha continuado y ha dicho también que "no hay parada de autobús adecuada, con marquesina y con los elementos suficientes; además, carece de un paso seguro para cruzar la vía".

Por tanto, ha agregado, "ante toda esta falta de seguridad y este riesgo para los alumnos de la barriada de Los Puertas" el grupo provincial de Vox ha presentado esta moción en la que, entre otros, piden que la Diputación proceda a acondicionar la parada de autoús escolar de 'Los Puertas' con el fin de que sea "segura y cuente con marquesina y con todos los elementos propios y adecuados para este tipo de instalación"; instalar un paso para peatones que cuente con la señalización y los elementos adecuados para que los alumnos y vecinos puedan cruzar con seguridad; y que Diputación complete las mejoras de la MA-3203.