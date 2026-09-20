Monda (Málaga) volverá a ser en noviembre epicentro de la micología en la Sierra de las Nieves con sus jornadas - AYUNTAMIENTO DE MONDA

MONDA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Monda volverá a acoger las XVI Jornadas Micológicas, un evento de referencia comarcal y provincial que se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre, han informado desde el Ayuntamiento.

Durante un fin de semana completo, el municipio se convertirá en punto de encuentro "indispensable para aficionados, expertos y familias interesadas en profundizar en la biodiversidad" del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves.

El programa técnico y divulgativo contempla salidas de campo dirigidas para la recolección responsable de setas, ponencias especializadas, talleres de identificación micológica, una exposición fotográfica, concurso de fotografía temática y actividades para menores a través de un servicio de ludoteca.

Además, la gastronomía tradicional "volverá a vertebrar la convivencia con degustaciones de café y roscos de vino locales, así como el popular almuerzo dominical consistente en un arroz con setas".

La XVI edición destaca por una "ambiciosa" apuesta didáctica y cada participante inscrito recibirá un obsequio consistente en un kit con terrario y microscopio. Esta iniciativa ha sido desarrollada en alianza con una empresa malagueña promovida por dos jóvenes emprendedores orientados a la sostenibilidad.

Los asistentes podrán participar de forma optativa en un taller práctico de elaboración de terrarios divididos en dos turnos de tarde el día de la jornada --de 17,00 a 18,30 horas o de 18,30 a 20,00 horas--. Quienes prefieran no realizar el taller recibirán su conjunto ya ensamblado de origen.

El evento cuenta con un aforo limitado a 100 plazas con el objetivo de garantizar una experiencia técnica y medioambientalmente sostenible. La cuota general de inscripción es de 30 euros, mientras que los menores de 12 años participan de forma gratuita, debiendo registrarse previamente para facilitar la logística operativa.

El plazo para solicitar plaza estará abierto desde el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre a través del correo electrónico jornadas@monda.es, indicando los datos personales, de contacto y la preferencia de turno para el taller. Tras la confirmación oficial, las personas interesadas dispondrán hasta el 13 de noviembre para formalizar la cuota de participación.