Montero apoya a Puente con AVE a Málaga porque "la Junta mentía" con las pérdidas: "Lo más importante es la seguridad"

1071387.1.260.149.20260320194137 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Cádiz, donde ha firmado la cesión de suelo a la Junta de Andalucía para la construcción de un hospital. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un vídeo en redes sociales para responder sobre los problemas de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid y su efecto económico revelan que "la Junta de Andalucía mentía" a la hora de evaluar las pérdidas para la Semana Santa de Málaga por ese corte en la línea por la caída de un muro de 300 metros en Álora (Málaga).

Ha esgrimido que la cantidad ofrecida por la Junta en concepto de pérdidas, 1.300 millones de euros, "multiplicaba por tres el total del beneficio económico en el conjunto de Andalucía", como ha sostenido en la tarde de este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz tras participar en el acto de la firma para la cesión de terrenos en la Zona Franca para propiciar la construcción de un nuevo hospital por la Junta.

Ha asegurado que "jamás vamos a hacer esto" en la disyuntiva de "prescindir de la seguridad para poner en marcha unas instalaciones", para seguidamente asegurar que su compañero Óscar Puente "enseñó fotos para que se viera que se trabaja hasta en turno de noche sin descanso en ese talud".

Ha evocado Montero que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace un año decía que "la Semana Santa de Andalucía aportaba en torno a 500 millones de beneficios", por lo que ha planteado de ese contraste de cantidades que "los bulos, las mentiras, no sirven para nada más que los ciudadanos nos llenemos de desasosiego".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha hecho "un llamamiento" para que tanto Moreno como la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, dejen de "hablar de fatalidades, de augurios" cuando ha planteado que "la economía es confianza".

Ha advertido entonces que esos mensajes puedan desencadenar "cancelaciones, disminución de reservas", que ha situado como el reverso de una decisión donde "se ha querido hacer confrontación política y al final a quien se perjudica es Málaga", antes de plantear que afirmar que "la situación es insostenible porque es falso".

Se ha reafirmado en argumentar que "lo más importante para el Gobierno de España es la seguridad de las personas", por lo que ha esgrimido las consecuencias del accidente de Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero fallecieron 46 personas tras el choque de dos trenes, balance de personas fallecidas del que ha asegurado que "todavía nos llena de emoción".

"La seguridad es lo único que no se puede poner en riesgo", ha proclamado la vicepresidenta y primera, quien seguidamente ha reclamado a la Junta de Andalucía que "prime la seguridad frente a la confrontación" para apuntar que "la vida de la gente no se soluciona porque se pelee uno con todos los gobiernos que pasan por aquí".

Montero ha sostenido entonces que "la política va de cooperación, de lealtad, de poder trabajar discretamente para llegar a acuerdos, que es como siempre hace el Gobierno de España".

Además del discurso sobre la seguridad de las infraestructuras la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones se ha cuestionado el discurso del agravio con Cataluña que ha invocado el Gobierno andaluz al esgrimir que "todos somos testigos del problema que ha tenido Cataluña con Rodalías y que no han podido ser solucionados tampoco".

Ha calificado de "lamentable intentar enfrentar a los españoles, intentar mentir y a confrontar con otras comunidades autónomas", antes de reafirmarse en su planteamiento de "ser prudentes" sobre los problemas para Málaga porque "es un mal augurio para la economía y la economía es confianza".