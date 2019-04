Montero dice que "en su carrera desesperada" PP y Cs "están dispuestos a tirar por la borda 40 años de progreso"

Actualizado 01/04/2019 18:51:02 CET

Aboga por impulsar el debate que "se centren en lo que importa" y quiere que partidos muestren el modelo de país al que aspiran y no "titulares"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que "en su carrera desesperada PP y Cs están dispuestos a tirar por la borda 40 años de progreso", además de que "blanquear la ideología de Vox, asumir su ideario populista, es tanto como permitir que retrocedamos", ha criticado.

Montero, en un almuerzo coloquio del Foro Joly Andalucía en Málaga, ha dicho, además, que "es hora" de que las cuestiones que tienen que ver con el sentido global y bienestar común de los ciudadanos "nos la tomemos realmente en serio".

"No todo vale para ganar votos", ha afirmado, lamentado que "parece que algunos quieren dinamitar la convivencia de este país, desprestigiar las instituciones para dañar o arañar algún voto de los que están descreídos o no confían en las instituciones públicos".

"Algunos están tocando fondo y no se les ocurre otra cosa que seguir escarbando, de manera que el hundimiento puede ser superior", ha asegurado, abogando por impulsar el debate que "se centren en las cosas que importan", como la creación de empleo o el tipo del mismo.

Para Montero, "es más importante que los ciudadanos nos escucharan discutir sobre esas medidas que no llamarnos gente patria o utilizar insultos o lenguaje que alejan a la gente de escuchar la política".

Asimismo, ha apostado por "debatir con responsabilidad" y para ello ha incidido en que hay que alejarse "del ruido y el maremagnun de ocurrencias y disparates en los que se ha caracterizado la campaña electoral; de los anuncios vacíos de contenidos, de las falsas noticias y de los insultos concatenados".

Por ello, ha pedido a las formaciones políticas que concurren a las lecciones que cuenten el modelo de país "al que aspiran, con detalles y no quedándose en titulares y eslóganes".

Ha incidido en que los medios de comunicación son "esenciales" para la calidad democrática; más aún "en momentos como los actuales donde la desinformación y las noticias falsas están a la orden del día".

En su intervención, la ministra se ha referido, entre otros, a problemas como el cambio climático, movimientos migratorios, la crisis demográfica, incremento de la desigualdad o al auge de los populismo. Así, de igual modo, ha aludido a la desafección de la ciudadanía hacia la política y a que en este periodo electoral los debates viran entorno a situaciones "que consumen mucho tiempo y espacio, y muchas veces se hablan de ocurrencias, provocaciones, mentiras o barbaridades que ha soltado el otro".

Se ha referido al modelo de sociedad y ha contrapuesto el modelo donde se impulse un desarrollo económico "sostenible, aprovechando las oportunidades que vienen de la digitalización y energías renovables y redistribuya la riqueza"; frente a otro donde "el crecimiento económico se inspira, únicamente, en la devaluación de las condiciones laborales, donde existe fiscalidad regresiva, donde las rentas más altas no aportan en función de su capacidad".

"Es la diferencia entre un modelo de Estado social o una sociedad con un Estado mínimo", ha dicho, advirtiendo de que esto se juega en las próximas elecciones, además de que, ha agregado "está también en juego el propio modelo de democracia representativa del que nos dotamos hace 40 años".

Por otro lado, ha agregado que "es preocupante" el nivel de crispación social que se está generando, "alentando el enfrentamiento excluyente", que "deja sin espacio la posibilidad de consenso, que siempre ha sido el motor de los avances".

CATALUÑA

También ha rechazado que el PSOE sea anticonstitucional y se ha referido a Cataluña, dejando claro que "nada" de lo que acusa PP y Cs a PSOE "es cierto". "Lo que sí ha habido es, desde el respeto más absoluto al marco constitucional, al Estado de derecho, una apuesta por el diálogo como vía de solución a un conflicto que dura demasiado tiempo", ha dicho.

"La gente está harta de que Cataluña monopolice todos los espacios de debate y quieren hablar de otros temas", como pensiones o la factura de la luz; en suma, "los problemas cotidianos que se viven cada día en la familia", pero ha lamentado que algunas formaciones "quieren y están instalados en el conflicto, esconderse detrás de argumentos identitarios sin aportar nada más que una estrategia de tierra quemada".

En este punto, Montero ha advertido de que "en su carrera desesperada PP y Cs están dispuestos a tirar por la borda 40 años de progreso", asegurando que "ha sido un éxito colectivo del conjunto de la sociedad española y que supo dejar a un lado los bandos".

"Blanquear la ideología de Vox, asumir su ideario populista, es tanto como permitir que retrocedamos", ha agregado. Asimismo, ha rechazado que haya que redefinir el Estado de bienestar: "Esto no es sólo un retroceso de 40 años es de 140 años cuando persistía una concepción del Estado que, simplemente, se desentendía del bienestar de los ciudadanos".

Ha hablado, por otro lado, del estado de las autonomías, añadiendo que la descentralización de las competencias del Estado de bienestar "ha demostrado que era eficaz, eficiente, y ha sido garantía para la igualdad de los ciudadanos"; además de las "preocupaciones" de los jóvenes o los pensionistas.

"La sociedad nos está demandando que nos centremos en los problemas y desafíos que tenemos por delante", añadiendo que a los políticos les toca "estar a la altura" para "recuperar la confianza en la política y las instituciones para las personas".

LEGISLATURA

En su discurso ha hablado de la "corta" legislatura, en las que en nueves meses "hemos atendido emergencias sociales que tenía el país tras años de recortes" y, al mismo tiempo, "hemos intentado poner las bases de un nuevo modelo productivo que permita seguir creciendo de forma robusta, inteligente y sostenible".

Tras destacar la gestión del Ejecutivo socialista, ha afirmado que han trabajo "a destajo" en el Consejo de Ministros porque "sabíamos que no había un minuto que perder", todo ello "con rigor en la gestión de las cuentas públicas", ya que "no está reñido, sino todo lo contrario, un compromiso con la estabilidad presupuestaria y la agenda social"; es más, "van de la mano".

De igual modo, ha hablado de su trabajo al frente del Ministerio de Hacienda, asegurando que se encontró con "cosas que no me gustaban o que, directamente, no estaban bien", pero "¿Me han escuchado decir barbaridades a propósito de las cuentas públicas de Cristóbal Montoro o poner en cuestión el rigor de la Hacienda española?", ha dicho, añadiendo que "eso sería una irresponsabilidad", rechazando así las críticas.

Ha destacado las medidas de empleo llevadas a cabo por el Gobierno y ha valorado la importancia de la educación, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas o la transferencia de conocimientos; además de la igualdad de género; la economía de los datos, la inteligencia artificial o la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, sobre la tesis de que la bajada masiva de impuestos que proponen algunos partidos y que dicen supone más crecimiento, Montero ha dicho que "no se sustenta con la evidencia". "La derecha se apunta a la teoría de la liberación fiscal, de que el dinero está mejor en el bolsillo de las personas y esto no es más que una falacia", ha agregado.

En el turno de preguntas ha rechazado las críticas del nuevo Ejecutivo andaluz de PP y Cs contra el PSOE y ha dejado claro y tras ser cuestionada sobre si quiere ser presidenta de la Junta, que no: "No está en mis cálculos".

Por último, ha dicho que "no hay ningún problema" en relación con el subsidio de los mayores de 52 años. Asimismo, ha dicho que "se siguen explorando fórmulas para intentar que el sistema de pensiones y que el desempleo sean políticas absolutamente garantizadas para el futuro".