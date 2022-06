Montero lamenta que el PP no apoye ninguna ley: "La gente no lo va a perdonar" ni en España ni en Andalucía

La ministra pide "teñir de rojo las urnas" el 19J para llevar Juan Espadas a la presidencia de la Junta

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado que la derecha de este país se dedica a la "crispación" y no a gestionar por los ciudadanos. Así, ha lamentado que los 'populares' no apoyen las leyes que se impulsan desde el Gobierno: "No hay manera de que una ley sea apoyada por la derecha de este país" y "la gente eso no se lo va a perdonar", ni en España ni en Andalucía.

Así se ha pronunciado la ministra en un mitin del PSOE en Fuengirola (Málaga) en el que ha participado junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y la secretaria general de los socialistas en el municipio, Carmen Segura, donde ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los cuatro años de mandato.

Montero ha puesto en valor el trabajo realizado durante la pandemia del coronavirus y ha recordado que el PP "votó en contra de las medidas que propuso el Gobierno y que salvaron miles de vidas" y, desde las comunidades autónomas, se han dedicado "a poner chinas en el camino". "No arrimaron el hombro cuando la gente más lo necesitaba", ha lamentado, indicando que "todos juntos estamos venciendo al virus".

En materia económica, ha destacado que "se han recuperado tantos derechos perdidos" a través del diálogo social que ha permitido "dignificar la vida de las personas", con la subida del SMI, la reforma laboral, que también votaron en contra. Sin embargo, ha valorado que "mal que le pese a la derecha, este país está creciendo por encima de la media de los países de la zona euro. Lo vamos a seguir haciendo", ha destacado.

Para Montero, son los gobiernos socialistas y progresistas los que "tienen la capacidad de gobernar para la gente, porque se tarta de crecer para todos y de que en lo básico tengamos las mismas oportunidades en sanidad, educación y dependencia", aludiendo también a la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, la apuesta por los jóvenes o la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sobre este último asunto se ha preguntado "¿qué problema tiene la derecha con las mujeres?" "¿Por qué votan siempre en contra de los avances de las mujeres?". "No hay manera que una ley sea apoyada por la derecha en este país", ha apostillado.

Con todo ello, la ministra se ha preguntado que "a qué intereses responde el PP" y ha lamentado que "lo hacen porque creen que cuanto peor le vaya a España, mejor le va a ir a los intereses del PP; y la gente eso no lo va a perdonar: ni aquí --en Andalucía-- ni allí --en España--". De este modo, ha criticado la gestión de Juanma Moreno (PP) al frente de la Junta de Andalucía, diciendo que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda" y los 'populares' "siguen siendo los mismos de siempre".

Así, ha afeado que Andalucía "está peor que hace cuatro años" a pesar de que "ha tenido más dinero que nunca". Montero ha recordado que la comunidad ha recibido 22.000 millones del Gobierno central con lo que podrían haber hecho "150 hospitales, 7.000 colegios, haber contratado a 700.000 profesores o a 350.000 profesionales sanitarios". "Lejos de eso --ha añadido-- despidieron a 8.000 sanitarios".

También ha aludido a la apuesta por los jóvenes y se ha preguntado "¿qué ha pasado en Andalucía con el dinero que se ha dado para el alquiler de los jóvenes? Ni rastro" o por qué "han devuelto 400 millones de euros", respondiendo que "no han sido capaces de ejecutarlo". Con ello, Montero ha alertado que el modelo de la "privatización" en la sanidad, en la educación y en la dependencia es el que sigue Moreno, al que considera que "no va de moderado, es que no ha hecho nada". "Lo único que ha hecho es tirarse al suelo, patalear", ha afeado la ministra que ha recriminado también que el modo de actuar del presidente andaluz se ha basado en "si hay un dato bueno, "Mariquita la primera", y cuando hay uno malo, es de Pedro Sánchez".

TEÑIR LAS URNAS DE ROJO EL 19J

Ante esta situación, María Jesús Montero ha animado a los andaluces a "teñir las urnas de rojo" el próximo 19 de junio para llevar a Juan Espadas a la presidencia de la Junta. "Cada uno tiene que pensar qué personas pueden multiplicar su voto. Cuanto más multipliquemos, cuanto más tiñamos de rojo las urnas en toda Málaga y en toda Andalucía, más capacidad tendremos de mejorar la vida de la gente".

Con estas palabras ha indicado que "ahora es el momento de poner la carne en el asador. Es el momento de que cada uno se mueva, de que se nos gaste la suela de los zapatos" y que el PSOE "obtenga la victoria" en los comicios andaluces. También ha tenido palabras de apoyo para Espadas, al que ha considerado un "hombre honrado y honesto", que "ha demostrado su capacidad de gestión, que conoce a Andalucía como nadie, que ha sido un magnífico alcalde, que va a estar al lado de los que más lo necesitan y que va a ser presidente de la Junta de Andalucía".

Para Montero, que ha mostrado su orgullo por los años de gobierno socialista en Andalucía porque "sacamos a esta comunidad del subdesarrollo", es muy importante que la región "no se quede a la cola" y que e 19J "suponga un cambio radical sobre dónde ponemos el acento, las políticas y remar en la dirección del progreso".

Así, ha pedido "no perder el tiempo" en la confrontación o en las encuestas porque "no hay tiempo que perder". "Quedan 15 días para revertir el gobierno de la Junta", ha dicho la ministra, que ha instado a los ciudadanos de izquierdas a la movilización y a acudir las urnas. "Hemos demostrado que si votamos, ganamos", ha zanjado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado que los socialistas tienen que "hablar del futuro, hablas de Andalucía, mirando hacia atrás, sabiendo que hemos sido siempre los que hemos defendido la blanca y verde, pero sobre todo mirando al futuro porque vamos a seguir defendiendo Andalucía, con Juan Espadas".

Así, ha explicado que "queremos poner en marcha medidas en Andalucía para crear empleo y Juan Espadas se compromete con los jóvenes", con un plan de 2.000 millones de euros, ha recordado. También ha defendido la gestión del Gobierno socialista en España puesto que "si hemos ido avanzando y hemos podido desarrollar políticas de expansión es porque teníamos un Gobierno que ha apostado por los servicios públicos de calidad".

En paralelo, ha recordado que actualmente el 37% de los andaluces no han decidido todavía su voto y ha pedido ir a votar. En este sentido también se ha pronunciado la secretaria general del PSOE de Fuengirola, Carmen Segura, quien ha asegurado que "queremos una Andalucía que avance, necesitamos dar un paso al progreso". "No podemos permitir que este PP nos haga retroceder. Llevaremos en volandas a Juan Espadas a San Telmo", ha dicho.