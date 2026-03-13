Montero minimiza las modificaciones de obras tras informe de la IGAE para el caso Koldo: "No tiene que implicar nada"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en el acto en Vélez-Málaga de presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía. - PSOE-A

VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes "con la información recibida que haya un modificado no tiene que implicar nada", en alusión a los incrementos de costes que apunta el informe que la Intervención General del Estado (IGAE) ha elevado a la Audiencia Nacional por la instrucción del caso Koldo.

En ese informe se incluyen dos infraestructuras andaluzas, como son el refuerzo de los tirantes del Puente del V Centenario en Sevilla y el tramo Pulpí-Vera del AVE Murcia-Almería.

En declaraciones a los medios de comunicación en Torre del Mar (Vélez-Málaga), donde ha participado en el acto de presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía ha esgrimido Montero que "eso ocurre en todas las administraciones" y que ese supuesto de aumentar el presupuesto inicial "está perfectamente regulado por la ley".

Ha inferido que "no hay ningún problema legal si no se ha hecho ninguna otra cuestión" y ha enmarcado el cambio de un presupuesto inicial de una infraestructura "en aquellos de larga duración, o de un volumen importante de recursos", de manera que ese incremento de una previsión de gasto se produce porque en la ejecución de la obra surgen "nuevos requerimientos, nuevas necesidades".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha apelado a ser "muy prudente en los temas que están en estudio judicial" por cuanto ha esgrimido que en un caso bajo secreto de sumario "no conocemos cuáles son las averiguaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los tribunales".

"El problema podría estar de qué manera se haya hecho ese modificado", ha seguido argumentando Montero, quien ha esgrimido como "frecuente" los cambios presupuestarios en las obras que licita el Gobierno de España por "situaciones sobrevenidas, hallazgos de nuevas cuestiones", antes de reiterar que "no tenemos acceso a esa información que estén investigando los propios tribunales".

Este miércoles se conoció que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, trasladó al juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe con las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de Adif y Carreteras.

En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la IGAE explica que han estudiado 11 contratos --cinco de Adif y seis de Carreteras--, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los proyectos mencionados aparecen dos infraestructuras andaluzas, entre ellas, la construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, sobre el que los técnicos de Hacienda advierten de un incremento de 13,5 millones de euros en una obra adjudicada por 71 millones, lo que supone un incremento del 19,02% en el presupuesto original.

El contrato donde estuvo implicada Acciona, que recoge el informe, se corresponde con la construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo Pulpí-Vera.